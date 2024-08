La Feria de Málaga se despide este sábado con buen ambiente y los hoteles rozando el lleno

La Feria de Málaga, que comenzó el pasado 17 de agosto, apura este sábado sus últimas horas con buen ambiente en los distintos espacios donde se desarrolla la fiesta, los hoteles de la ciudad cerca del lleno y ausencia de incidentes graves.



Quien no ha podido disfrutar de estas últimas jornadas ha sido el alcalde, Francisco de la Torre, un asiduo de numerosos actos de distintos colectivos durante la Feria, pero que este viernes se vio obligado a cancelar su agenda presencial tras dar positivo en covid-19, que ha contraído por segunda vez.



Una de las señas de identidad de esta fiesta es la llamada feria del centro, que se desarrolla en horario diurno por las calles del casco histórico de la ciudad, y que comparte el protagonismo con el recinto ferial de Cortijo de Torres, donde la afluencia se concentraba tradicionalmente en horario nocturno.



Sin embargo, en esta edición el público parece haberse decantado en mayor medida por el real también durante el día en detrimento del centro, que ha registrado una menor afluencia, y las quejas más frecuentes se han referido a los elevados precios tanto de los alimentos y bebidas como de las atracciones.



El recinto ferial, con 98 atracciones, 120 casetas y 249 instalaciones para la venta de alimentos y juegos recreativos, ha contado con una portada que representa el Palacio de la Aduana y ha estado iluminado con 2,5 millones de puntos de luz, repartidos entre la propia portada, 18.729 metros de guirnaldas, 62.000 farolillos y 222 arcos, entre otros elementos.



La ocupación hotelera se ha incrementado en 2,26 puntos porcentuales en esta Feria respecto al año anterior, hasta alcanzar el 92,17 por ciento en la capital malagueña, según datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).



En cuanto a la nacionalidad de los turistas, y coincidiendo con el patrón de comportamiento de años anteriores, la mayoría de los visitantes son de procedencia internacional, frente a un mercado nacional que continúa ralentizado.



En la Feria Taurina desarrollada en el coso de La Malagueta, el diestro Saúl Jiménez Fortes ha sido, por segundo año consecutivo y por cuarta vez en su carrera (2016, 2018, 2023 y 2024) el ganador del Capote de Paseo, trofeo que se otorga a la mejor faena.



También en clave taurina, el pasado miércoles un novillo dio un susto que finalmente quedó en anécdota al saltar al callejón del coso durante el 17 Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de La Malagueta, en el que participan trece escuelas de España, Portugal y México.



Tras casi doscientos espectáculos musicales y artísticos, concluye una Feria que este año tuvo un pregón inaugural musicalizado a cargo del cantautor malagueño El Kanka, quien tuvo tiempo en sus palabras para hacer una mención velada al problema de la vivienda en la ciudad.



"Aquí acogemos a todos, lo cual no quiere decir que ahora tengamos que huir de cualquier manera y modo. No soy un sabelotodo y en este tipo de empeños me siento más bien pequeño, mas, según mi parecer, Málaga debería ser también de los malagueños", cantó El Kanka.

