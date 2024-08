Robert Kennedy Jr. ya tiene trabajo con Trump, según anunció el candidato republicano

El candidato republicano a la presidencia de EE.UU, Donald Trump, anunció este viernes en Arizona que el excandidato independiente Robert Kennedy Jr. estará a cargo de un equipo de trabajo que creará, si gana las elecciones de noviembre, para investigar qué esta causando el aumento de los problemas de salud crónica durante décadas en el país y las enfermedades infantiles.



También creará una comisión, en honor a ´Bobby´, como llamó al abogado y ambientalista de quien dijo está "orgulloso", para investigar y publicar los documentos restantes relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy, tío del ahora excandidato a la Casa Blanca.



La presencia de Kennedy Jr. en el acto de Trump ocurre sólo horas después de que anunciara que abandona su carrera por la Casa Blanca y dar el salto para apoyar al republicano y haber dicho que tomó la decisión luego de que el también magnate inmobiliario le prometiera que si llega a la presidencia lo dejará luchar para acabar con las enfermedades crónicas.



"Esta noche me complace mucho darle la bienvenida a un hombre que ha sido un defensor increíble de muchos de los valores que todos compartimos, y los hemos compartido durante mucho tiempo", dijo Trump pocos minutos después de entrar al escenario del Desert Diamond Arena en Glendale, atestado de seguidores.



"No creo que muchos de ustedes hayan oído hablar de él, es muy discreto, pero muy respetado. Es una gran persona, lo conozco desde hace tiempo", señaló además Trump, quien ante los aplausos delirantes de la multitud aseguró que "es lo que él (Kennedy) se merece".



Trump también aseguró a la multitud que Kennedy realizó una campaña "extraordinaria" y que hubiese derrotado al presidente Joe Biden, que inicialmente buscó la reelección antes de entregar el batón a la vicepresidencia Kamala Harris, que si los demócratas le hubiesen permitido participar en primarias, hubiese derrotado a Biden.



En su turno al podio, Kennedy, quien reconoció sus diferencias ideológicas con el candidato que ahora apoya, dijo que sus valores se superponen en "tener alimentos seguros y poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas".



"¿No quieren alimentos sin químicos?, ¿No quieren un presidente que nos saque de las guerras y reconstruya la clase media?", dijo Kenendy Jr, hijo del asesinado fiscal en la década del 60, Robert Kennedy.



Al momento de abandonar la carrera presidencial, Kennedy Jr. contaba con una intención de voto del 4,7 %, según la media de encuestas elaborada por Five Thirty Eight, que este viernes refleja un apoyo del 47 % a Harris y del 43,7 % a Trump.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es