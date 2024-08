Corea del Norte carga contra la nueva estrategia nuclear de Estados Unidos

Corea del Norte cargó este sábado en un editorial contra la estrategia nuclear revisada de EE.UU. y prometió fortalecer aún más sus capacidades atómicas.



La Cancillería norcoreana "expresa su profunda preocupación y denuncia y rechaza enérgicamente la conducta de los EE.UU., que busca la supremacía nuclear unilateral mientras va en contra del deseo de la comunidad internacional en términos de paz, estabilidad y distensión en el mundo al inventar continuamente la 'amenaza nuclear' por parte de otros", dice un editorial de un portavoz de Exteriores publicado por la agencia estatal KCNA.



A principios de semana el diario The New York Times informó que en marzo el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó una nueva estrategia revisada que se centra en lo que considera una creciente amenaza nuclear por parte de China y en prepararse para posibles desafíos nucleares coordinados del gigante asiático, Corea del Norte y Rusia.



El texto de KCNA afirma que Corea del Norte "reforzará como nunca su fuerza estratégica en todos los ámbitos para controlar y eliminar todo tipo de desafíos de seguridad que puedan resultar del peligroso reajuste de la postura nuclear de los EE.UU. y contrarrestar con solvencia cualquier tipo de amenaza nuclear".



El editorial acusa también a Washington de desarrollar "una estructura de alianzas con sus países satélite en la región de Asia Pacífico, incluyendo a la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) y Japón, como un bloque militar basado en las armas nucleares" en referencia a la llamada "disuasión extendida", por la cual EE.UU. se compromete a disuadir a países como Corea del Norte y defender a sus aliados con su arsenal atómico si es preciso.



Este cambio en la estrategia nuclear estadounidense llega en un momento en que Rusia, aislada de la comunidad internacional por su invasión de Ucrania, ha reforzado su cooperación estratégica tanto con China (ambos países han hablado de una relación "sin límites") como con Corea del Norte, con quien firmó un nuevo acuerdo de asociación estratégica en junio que insta al apoyo mutuo en caso de un ataque militar.



Pionyang ha enviado además artillería y misiles a Moscú para que los use en Ucrania y se cree que el régimen de Kim Jong-un podría recibir a cambio apoyo ruso para su programa de armas de destrucción masiva.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es