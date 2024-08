Renting de vehículos: ¿qué tener en cuenta para aprovechar las mejores ofertas?

Ante la gran cantidad de oportunidades relacionadas con el renting de vehículos, que no solo se dirigen a las empresas sino también a particulares y autónomos, surgen las interrogantes.

La interrogante más importante tiene que ver precisamente con las ofertas de renting y de cómo hacer para aprovecharlas. Porque está claro que es una tendencia en auge y la toma de decisiones al respecto puede no ser siempre tan clara. Para ello, algunos consejos pueden arrojar luces al asunto.

La consideración económica del renting

El renting de coches es una posibilidad clara desde el punto de vista de la comodidad. Es práctico. Se alquila, se paga, y al instante se tiene el coche para poder conducirlo. En los mejores planes y empresas, sin aparentes limitaciones.

Pero el punto determinante de la cuestión tiene relación con la economía:

Inicial: en el renting no hay cuotas iniciales. No se debe desembolsar ni el 10% ni el 20%, sino que cada cuota del contrato tendrá el mismo importe, el cual será conocido desde el primer momento en que se firme el contrato con la agencia de renting. Eso hace que las personas o las empresas no tengan que hacer grandes esfuerzos económicos iniciales.

Cuotas asumibles: hay muchas gamas de coches sobre los cuales escoger. No todos necesitan un coche costoso. Coches para la vida diaria, para trabajar, para acudir a la oficina, para brindar servicios, pueden tener cuotas asumibles y muchas veces se pueden deducir en la declaración de impuestos. Para las empresas y autónomos es una decisión mucho más ventajosa que comprar un coche, así sea mediante una financiación.

¿Cómo aprovechar las mejores ofertas?

Lo dicho. No solo hay ofertas de renting para empresas en la actualidad, sino que haciendo una revisión a las plataformas de las agencias de renting más conocidas, se podrá ver que incluso hay ofertas para clientes particulares y para autónomos o profesionales independientes.

Aprovechar las mejores ofertas es algo relacionado con las siguientes variables:

¿Qué tipo de vehículo se requiere? Algunas empresas pueden ofrecer mucha variedad al respecto. Por ejemplo, los turismos, coches eléctricos o híbridos enchufables, o bien furgonetas, siendo estas últimas las más demandadas por empresas y autónomos que se dedican a vender productos y servicios en un radio local.

Servicios asociados: por lo general, las mejores agencias de renting incluyen todo lo necesario en cuanto a servicios, trámites y gastos. Así solo hay que preocuparse por pagar la cuota mensual o anual, y ya estaría. Sin embargo, el tema del mantenimiento y reparaciones en talleres oficiales, el cambio de neumáticos, los seguros, la asistencia en carretera, etcétera, se diferenciará mucho de acuerdo a las marcas y empresas que brinden dichos servicios. Es algo a tener en cuenta, ya que una oferta económica puede serlo por tener un seguro a todo riesgo con una aseguradora nueva, lo cual puede no ser tan provechoso si realmente se requiere de su uso.

Analizar costes y beneficios: los contratos de renting van desde los 3 hasta los 5 años, comúnmente. En ese periodo, muchas personas y empresas podrían terminar de pagar un coche que compran mediante financiación. Sin embargo, es poco probable que ese coche sea de la misma gama y de la misma calidad que el coche que se tenga mediante renting. Hay muchos costes y beneficios que analizar, donde la mayor parte del tiempo los coches de renting saldrán bien parados. Pero lo ideal es que cada persona, cada familia, cada autónomo y cada empresa sepa encontrar el valor en la propuesta, ya que todo dependerá de las necesidades.

Lo bueno de todo esto es que actualmente hay muchas agencias de renting que se adaptan a sus clientes, y no al revés. Por eso, partiendo desde el análisis de las necesidades y del presupuesto, existe la posibilidad real de dar con un coche que satisfaga todas las necesidades y tenga una cuota mensual asumible.

