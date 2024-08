Dieciséis hombres, seis mujeres, cinco incógnitas: la nueva Comisión Europea, sin paridad

A una semana de que termine el plazo, más de veinte países de la Unión Europea han nominado ya a sus candidatos a comisarios en la próxima Comisión Europea, que liderará de nuevo Ursula von der Leyen y que, a no ser que la alemana exija nombres alternativos de mujeres a los gobiernos, no será paritaria como ella había prometido al ser reelegida.



Además de las ya colocadas, la alemana Von der Leyen y la estonia Kaja Kallas -que será la jefa de la diplomacia comunitaria-, veinte países han enviado a Bruselas sus propuestas para los futuros comisarios. De ellos, dieciséis son hombres y seis son mujeres.



Por tanto, aún en el improbable escenario de que los cinco países que restan (Italia, Bélgica, Bulgaria, Portugal y Dinamarca) propusieran a candidatas, se dibujaría una Comisión Europea con 16 hombres y 11 mujeres, menos paritaria que la de 2019 aunque levemente mejor que la de 2014.



Todos han desoído la petición de Von der Leyen de que cada país nominara a un hombre y una mujer para que ella pudiera conformar un puzzle de cargos y carteras lo más igualitario posible.



Se trata de una táctica que sí le había funcionado al inicio de su primer mandato en el Ejecutivo comunitario: la legislatura que ahora acaba comenzó con 15 hombres y 12 mujeres y rozó el equilibrio (14-13) cuando la dimisión del irlandés Phil Hogan dejó paso a su compatriota Mairead McGuinness.



Los gobiernos europeos no están legalmente obligados a cumplir con esta petición. Además, Von der Leyen eximió de hacerlo a los países que quisieran repetir su comisario de la pasada legislatura, que es el caso de cinco de los países que han nominado hombres.



Y, aunque el Parlamento Europeo está obligado a "tener en cuenta de manera especial" la paridad cuando dé su visto bueno a la nueva Comisión a mediados de otoño, será difícil que ese sea el motivo por el que la rechacen, incluso aunque sea un equipo descompensado.



Los portavoces de la alemana, de momento, rechazan comentar un proceso que consideran aún en marcha. "No somos comentaristas deportivos que tienen que describir cada jugada de un partido. La presidenta ha expresado claramente sus objetivos y veremos cuál es la situación una vez concluya el proceso", dijo este jueves el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer.



En 2019, recién llegada a lo más alto de la Comisión Europea, Von der Leyen avisó desde el primer momento de que no dudaría en pedir nuevos nombres a los Estados miembros si los propuestos no le permitían alcanzar una plena igualdad de género en su equipo.



Un lustro después, no fue tan taxativa en su compromiso.



Con la fecha límite del 30 de agosto para los gobiernos acercándose, la presidenta puede aún pedir candidatos alternativos a los países que le han mandado hombres o, de manera más sutil, puede optar por asignar a las mujeres las carteras de mayor prestigio o los deseados rangos de vicepresidentes, que otorgan a su titular responsabilidades sobre temas más amplios.



Las carteras más buscadas en el próximo Ejecutivo comunitario son las de corte económico, desde la competencia hasta los servicios financieros pasando por el presupuesto, el comercio o la competitividad.



También estará cotizado todo lo que tenga que ver con la industria de la defensa o la ampliación de la UE, tras cinco años marcados por la guerra de Rusia en Ucrania y la renovada aspiración de los Balcanes Occidentales y la propia Ucrania, entre otros, a ser miembros del club comunitario.



España aspira por su parte a una cartera amplia relacionada con clima o energía para la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien además será una de las pocas socialistas en la futura Comisión y parte de una buena posición para hacerse con una de las vicepresidencias.



Además de Ribera, Von der Leyen y Kallas, las otras tres mujeres nominadas son Dubravka Suica (Croacia), Jessika Roswall (Suecia) y Henna Virkunen (Finlandia).



Los nominados son Thierry Breton (Francia), Valdis Dombrovskis (Letonia), Wopke Hoekstra (Países Bajos), Oliver Varhelyi (Hungría), Maros Sefcovic (Eslovaquia), Christophe Hansen (Luxemburgo), Victor Negrescu (Rumanía), Magnus Brunner (Austria), Jozef Sikela (Chequia), Apostolos Tzitzikostas (Grecia), Michael McGrath (Irlanda), Glenn Micallef (Malta), Piotr Serafin (Polonia), Tomaz Vesel )Eslovenia), Costas Kadis (Chipre) y Andrius Kubilius (Lituania).

