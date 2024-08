Paco López: “El Levante es un equipo peligroso que tiene un buen entrenador”

El entrenador del Cádiz, Paco López, declaró este jueves, dos días antes de visitar al Levante en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, que el adversario es un equipo “peligroso que tiene un buen entrenador”, en referencia a Julián Calero.



Paco López manifestó en conferencia de prensa que el conjunto granota tiene unas “señas definidas” y que su pretemporada ha sido “buenísima”.



El técnico valenciano se refirió también a la goleada sufrida por su equipo la pasada semana en el primer partido del torneo, ante el Zaragoza en Cádiz (0-4), y precisó que el aspecto emocional “marca diferencias” en una competición con “tanta igualdad”.



“Hay muchas cosas que queremos ir mejorando y no solo del juego, sino de valores y de señas de identidad”, aclaró el entrenador del Cádiz, quien señaló que esa mejoría deber ser “de grupo, de equipo, a nivel emocional” y que eso “luego sirve para demostrar en el terreno de juego lo que eres como equipo".



El técnico del conjunto gaditano informó de que realizará cambios en el once inicial y admitió que en la portería no tiene definidos un guardameta titular y otro suplente. “Tengo una confianza tremenda en ambos, cualquiera de los dos puede jugar”, precisó sobre el recién llegado José Antonio Caro, titular ante los maños, y David Gil, habitual suplente en el Cádiz en las últimas temporadas.



El uruguayo Brian Ocampo apunta a ser de la partida inicial, aunque el entrenador del conjunto gaditano no lo aclaró, aunque sí dijo que "es un jugador con mucho talento” y que “tuvo muy buenos minutos” cuando salió desde el banquillo frente al Zaragoza.



El técnico cadista también afirmó que el medio centro francés Romy Kouame está apartado de los entrenamientos a la espera de que acabe el mercado de fichajes. "Por la situación en la que se encuentra hemos decidido, por el bien del jugador y del equipo, que trabaje aparte”, indicó Paco López.

