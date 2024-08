El PSOE pide una reunión de la Diputación Permanente del Parlamento por el virus del Nilo

El Grupo Socialista ha pedido este jueves una reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz para reclamar información de las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno autonómico ante la "alerta" generada por el virus del Nilo, que ha causado ya tres muertes en Andalucía.



Esta solicitud la han presentado en el registro de la Cámara andaluza, ha informado en un comunicado el PSOE andaluz, cuya portavoz de Salud, María Ángeles Prieto, ha denunciado la "inacción" de la Junta en esta crisis de salud pública en la que entiende que "no hay límites entre administraciones, sino que es un problema que necesita una gestión desde un enfoque de salud global y Juanma Moreno tiene que ponerse al frente y asumir su responsabilidad”.



Los socialistas han reclamado, igualmente, vía parlamentaria, información sobre las actuaciones realizadas por la administración sanitaria andaluza para hacer frente al virus del Nilo.



Así, y tomando como referencia el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, de la Consejería de Salud, el Grupo Socialista reclama información sobre los mapas de riesgo 2024 de cada municipio susceptible y el documento de aprobación del comité técnico, así como las localidades inspeccionadas entre 2022 y 2024, indicando su nivel de riesgo y fechas de las inspecciones.



Asimismo, requieren datos sobre los informes de tramitación de las autorizaciones de las fumigaciones aéreas de larvicidas en 2024 y sobre los informes de inspección semanales, quincenales o mensuales que se han realizado este año en las áreas afectadas según su nivel de riesgo, tal y como prescribe el programa.



En su petición, el Grupo Socialista reclama también conocer las personas que componen el comité técnico, así como las actuaciones y convocatorias realizadas durante este año y las del comité de dirección.



La portavoz de Salud del Grupo Socialista ha afirmado que este programa deja muy claro el papel que tiene que asumir la Junta de Andalucía, que tiene que “proponer acciones específicas en función de la situación epidemiológica, apoyar y colaborar con los ayuntamientos, evaluar los planes municipales y hacer una búsqueda activa de casos”.



Prieto ha lamentado que todo parece indicar que "esto no se está haciendo porque el brote no está controlado y los casos siguen aumentando" y, por ello, ha solicitado en el Parlamento información para que "el gobierno de Moreno Bonilla explique qué es lo que está haciendo”.

