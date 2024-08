El propietario del Hereda Betis asegura que tienen "el 'Dream Team' de la categoría"

Pedro Fernández, propietario del Hereda Betis, que milita en la Primera FEB, aseguró este jueves que han confeccionado "el 'Dream Team' de la categoría, un equipo que funcionaría bien en ACB" y con el que aspira "a ganar la Liga y la Copa con solvencia".



Fernández, que presentó ante la prensa al equipo del que se ha hecho cargo esta temporada en la segunda categoría del baloncesto español, desembarca en Sevilla con el objetivo de "repetir lo hecho en Burgos y Ourense, donde se cumplieron los objetivos".



El máximo dirigente del Hereda Betis es consciente de que "si algo tiene alma en este país, es el Betis", que cuenta "la afición más fiel que existe" y por eso hay que "llevarlo al sitio que tiene que estar, la ACB".



El empresario madrileño aseguró que "para liderar" la nueva categoría que se estrena esta temporada en sustitución de la extinta LEB Oro, ha "contratado al mejor entrenador de España", Gonzalo García de Vitoria, un técnico "que ha ganado títulos y ha subido a la ACB", destacó.



Pedro Fernández bromeó con sus capacidades personales al insinuar que "puede que no sean un buen gestor" pero que, a cambio, tiene "mucha suerte".



"Si digo que subimos de tirón, subimos. Ya ganaremos la Copa de España. Para esto, hay una clave. Que todos los béticos nos apoyen. Que los béticos no le den la espalda a este proyecto. San Pablo -Palacio de los Deportes de Sevilla- tiene que estar lleno y seremos el mejor equipo de baloncesto de Andalucía y España", manifestó Fernández.



El dirigente de la formación verdiblanca aseguró que el atractivo de la marca es tal que "los jugadores han venido porque venían al Betis. Han venido a ganar y a dar espectáculo", por lo que anunció que "todos los equipos que vengan se van a llevar un saco de puntos. Es un equipo muy compensado, es un equipazo del copón".



Pedro Fernández ha asegurado que el Grupo Hereda, de su propiedad, "viene con la intención de ser el músculo financiero del club", que ya cuenta con un "presupuesto cerrado, uno muy alto para la categoría, el segundo o el tercero", así que no prevé "problemas económicos previstos para esta temporada"

