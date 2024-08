Disfrutar de espectáculos en Madrid ¿Por qué no?

Madrid atrae cada vez a más viajeros que quieren disfrutar de espectáculos musicales en directo. Los andaluces tienen la suerte de que la comunidad está muy bien comunicada con Madrid tanto por carretera como por tren y avión, lo que facilita mucho el poder hacer una escapada en cualquier época del año. A los grandes atractivos con los que cuenta la ciudad como sus museos, su rico patrimonio arquitectónico y sus bellos parques y jardines, se suman ahora un montón de opciones de ocio y entretenimiento para todos los gustos y para todas las edades.

Qué no debes perderte en Madrid

El recinto ferial de la capital alberga algunos de los shows y espectáculos en Madrid más populares. Se ha convertido en parada imprescindible para quienes acuden a la ciudad para disfrutar de la música en vivo. La agenda de IFEMA MADRID incluye festivales internacionales como KALORAMA, que tendrá lugar del 29 al 31de agosto, tras sus dos exitosas ediciones anteriores celebradas en Lisboa. El cartel de Madrid cuenta con artistas como: Jungle, LCD Soundsystem o Massive Attack, que actuarán al aire libre en un evento que se celebrará simultáneamente en Lisboa y que contará con la presencia de nombres como Olivia Dean, Nation of Language, The Kills y otros más.



Además, IFEMA MADRID también alberga espectáculos permanentes como Wah Madrid, un show en directo que combina música y gastronomía y que lleva varias temporadas conquistando al público. Un homenaje a piezas icónicas de la historia de la música de todos los tiempos y de todos los géneros musicales con una impresionante puesta en escena. El repertorio incluye desde obras maestras de la música clásica de grandes maestros como Puccini o Beethoven, hits internacionales de Michael Jackson o Guns&Roses, a éxitos recientes de Lady Gaga o David Guetta. Además, de este repaso por la música de todos los tiempos, Wah Madrid incluye un Food Hall de 2.000 m² con una amplia variedad de propuestas gastronómicas finger food procedentes de todas las partes del mundo. Cinco horas de show en los que se produce una mezcla perfecta entre gastronomía y la mejor música en directo. Los asistentes pueden degustar desde sushi a quesadillas, y por supuesto jamón ibérico cortado a mano mientras ven los shows en vivo. Wah Madrid estará disponible en el pabellón 2 del recinto ferial hasta septiembre de 2024.



El WiZink Center es otra parada imprescindible para los melómanos que visitan Madrid. Estrellas internacionales lo eligen cada año para ser el escenario de sus conciertos en la capital. Los madrileños y todos aquellos andaluces que se desplacen a la capital podrán disfrutar de la gran voz de Niña Pastori. La artista gaditana ha elegido este escenario para cerrar su exitosa gira 'Camino', donde ha presentado su último álbum, con el mismo nombre, que lanzó en 2023, y que le ha valido su quinto 'Latin Grammy' como 'Mejor Álbum de Música Flamenca'. Quienes tengan la suerte de asistir a su actuación el el próximo 22 de septiembre, podrán escucharla interpretar también algunos de los mejores temas de su extensa carrera musical.



La agenda para los próximos meses del WiZink Center incluye a artistas de la talla de Gloria Gaynor, que actuará el próximo 12 de octubre, dentro de su nueva gira 'Never Can Say Goodbye’. Su actuación forma parte de 'El Festival de las Estrellas’ e incluirá sus grandes éxitos como 'I Will Survive’, 'I Am What I Am’ o 'Never Can Say Goodbye’. Por su parte Bryan Adams también actuará en el WiZink Center de Madrid el próximo 18 de noviembre dentro de su tour 'So Happy It Hurts’.



Asistir a una obra en Teatro Real de Madrid es una experiencia absolutamente recomendable. Declarado Monumento Nacional en 1977, merece la pena visitarlo tanto para admirar su belleza como por la calidad de las obras que en él se representan. La programación para los próximos meses de la sede madrileña del bel canto incluye: “Adriana Lecouvreur” de Francesco Cilea y “Maria Stuarda” de Gaetano Donizetti, en la que se podrá disfrutar de títulos imprescindibles como Eugenio Oneguin de Piortr Ilich Chaikovski, Mitridate e Idomeneo de Wolfgang Amadeus Mozart, Attila, I lombardi y La traviata de Giuseppe Verdi. Pero el Teatro Real también albergará el próximo 16 de noviembre un concierto de Víctor Manuel, acompañado en formato sinfónico de Orquesta, Coro y su propia banda, quien interpretará alguno de los grandes éxitos que han marcado su prolífica vida musical como: Asturias, Solo pienso en Ti, Soy Un Corazón Tendido al Sol o El Abuelo Víctor. Sin duda, otra cita imprescindible para los amantes de la música española.



Todas estas propuestas de entretenimiento en directo hacen que Madrid se haya convertido en un destino tendencia para quienes se hayan apuntado al fenómeno del Gig tripping, viajar para asistir a un concierto o musical, y aprovechar para visitar la ciudad, que vive un verdadero boom según la plataforma internacional ViajerosPiratas.

