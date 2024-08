Montero niega que el acuerdo fiscal con ERC para Cataluña sea un concierto económico

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que el acuerdo fiscal para Cataluña pactado con ERC sea un concierto económico y ha invitado a las comunidades autónomas a "inspirarse" en ese pacto para "poder explorar otras rutas y caminos" en el sistema de financiación autonómica.



En una rueda de prensa con motivo de su visita institucional al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), Montero ha explicado que el acuerdo firmado por los socialistas catalanes con ERC "no es un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación autonómica" y además "no supone ningún agravio para el resto de los territorios".



Además, ha criticado las contradicciones del PP en materia de financiación autonómica y lo ha emplazado a que, si presenta una propuesta, que sea una ley orgánica y no principios inspiradores del sistema con los que "todos están de acuerdo".



La ministra ha defendido que el pacto fiscal en Cataluña puede servir para "poder explorar otras rutas y caminos que permitan satisfacer la demanda de autogobierno de todos los territorios sin que implique quebrar la solidaridad del conjunto de los servicios públicos", y ha garantizado que "va a ser bueno para toda España y muy bueno para Andalucía".



A su juicio, una financiación singular, como la hay en Cataluña y también para Canarias o Baleares, es compatible con un modelo de financiación que sea justo y, en ese sentido, ha incidido en que el acuerdo catalán "arroja una nueva mirada sobre el sistema de financiación que puede tener interés para todo el territorio", dado que las posiciones hasta ahora de "máximos de las comunidades impiden llegar a un denominador común".



Por ello, ha sostenido que sería "bueno cambiar la mirada" en dos cuestiones como son la suficiencia de recursos y la igualdad en las prestaciones de los servicios públicos, ya que cuando una comunidad pide que su financiación se lleve a la media implica que no reconozca que el modelo tiene que distinguir algunas variables como la población, la dispersión e insularidad, entre otras.



Eso es "poner en cuestión el propio modelo", ha advertido Montero, quien ha emplazado a los partidos a "reorientar la mirada para avanzar" en la reforma del sistema de financiación de las autonomías, si bien ha considerado urgente "acortar el diferencial" entre la mejor y la peor financiada porque "no hay justificación para que haya 800 euros de diferencia por habitante".



Ha afirmado que miente quien acusa al Gobierno de "atentar contra la solidaridad" de los territorios porque los modelos de financiación siempre han estado presididos por una mayor autonomía fiscal y la solidaridad, entendida como la "aportación de todos los territorios para asegurar los servicios públicos vivan donde vivan" los españoles.



Por ello, ha lamentado que el PP haya hecho de la "confrontación con Cataluña el eje de su política" y le ha reclamado que cese en sus contradicciones de reclamar más recursos al Estado y a la vez baje los impuestos " a los ricos" en las comunidades en las que gobierna, o que pidan compensaciones por la bajada de la recaudación derivada de la bajada del IVA de los alimentos y de la luz, como ha hecho el gobierno andaluz, ha reprochado la ministra.



Preguntada por las declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borell, sobre que el acuerdo del PSC y ERC para un concierto catalán "asume 'post mortem' el relato del 'procés'", la vicepresidenta primera ha expresado su respeto y se ha referido a la "relación peculiar con Cataluña" y con el 'procés' del político catalán.

