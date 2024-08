SATSE pide a Salud que implante de forma urgente las guías de prescripción enfermera

El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Andalucía ha remitido un escrito a la nueva consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández Soto, para pedir que se implanten en la comunidad, de forma urgente, las guías de prescripción enfermera aprobadas por el Ministerio de Sanidad.



En el escrito el SATSE destaca que hay comunidades autónomas en las que ya se han puesto en marcha y que hay guías de prescripción enfermera que fueron aprobadas hace cuatro años por el Ministerio que aún no se han aplicado en Andalucía.



"La implementación de estas guías es absolutamente necesaria para mejorar la atención y los cuidados que las enfermeras y enfermeros prestan a los pacientes", asegura el sindicato en un comunicado, en el que añade que para los profesionales "supone un claro avance y optimización de sus competencias, sin olvidar que garantiza la necesaria seguridad jurídica a la hora de realizar determinadas actuaciones asistenciales".



El SATSE se ha mostrado convencido de que Andalucía "no puede seguir estando a la cola del país" y que debe ser pionera en un cambio en la política sanitaria para que deje de estar "tan medicalizada y pase a basarse más en la prevención, en la promoción de la salud y en los cuidados, que es lo que demanda la sociedad".



En estas guías se incluye un listado de medicamentos sujetos a prescripción médica que las enfermeras podrán indicar, usar y autorizar su dispensación basándose en lo establecido en los protocolos y guías asistenciales que se adopten en cada servicio de salud, y que deben ser implementados por las comunidades autónomas y los servicios de salud.



El Sindicato de Enfermería ha recordado a la consejera que existen "otras muchas" guías de prescripción enfermera aprobadas por el Ministerio que no se han implementado en Andalucía, como la Guía de Heridas (de 29 de octubre de 2020), la de HTA y Diabetes (de 5 de julio de 2022) o la de Quemaduras (de 18 de julio de 2022).

