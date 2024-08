Consumidores piden al Gobierno que actúe ante la negativa de aerolíneas a recibir quejas

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha pedido a los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, y al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Óscar Puente y Pablo Bustinduy, respectivamente, que pongan fin a la práctica de algunas compañías aéreas de negarse a recibir notificaciones y reclamaciones.



CECU considera "inaudito" que aerolíneas que mantienen actividad dentro del territorio nacional, que operan desde aeropuertos españoles y que son susceptibles de generar conflictos con ciudadanos españoles, no puedan ser emplazados en ninguna dirección en España, a pesar de tener personal y mostradores en los aeropuertos.



Con esta forma de operar, evitando a los usuarios que comuniquen las reclamaciones o demandas, según la federación, estas aerolíneas intentan eludir el pago de indemnizaciones.



CECU se dirigió ya el pasado mes de mayo a la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) para alertarle de esta práctica y la respuesta, según señala, fue que ésta no supone una infracción de los reglamentos que supervisa y que, por lo tanto, no tiene potestad para intervenir en su monitorización y posible sanción.



Ante ello, ha pedido ahora a ambos ministros que tomen cartas en el asunto para cesar esas prácticas lesivas para los consumidores.

