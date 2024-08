Gündogan anuncia que deja la selección alemana

El jugador del Barcelona Ilkay Gündogan ha anunciado el fin de su carrera en la selección alemana tras disputar 82 partidos internacionales, los últimos de ellos como capitán.



"Después de unas semanas de reflexión he llegado a la conclusión de que ha llegado el momento de poner fin de mi carrera en la selección", dijo Gündogan en sus redes sociales.



"Estoy orgulloso de los 82 partidos que jugué para mi país, una cifra que no hubiera soñado cuando debuté en 2011", agregó.



Gündogan agregó que el momento cumbre de su carrera como internacional fue haber sido capitán durante la pasada Eurocopa.



"Después de varios años logramos otra vez por fin darle orgullo a la nació. Haber hecho mi aporte como capitán me hace feliz", dijo.



Gúndogan se perdió por lesión el Mundial 2014 con lo que no pudo coronarse campeón del mundo con Alemania.

