David Bisbal participa en un vídeo con Will Smith, que le presenta su nuevo disco

El artista David Bisbal ha participado en un vídeo con el actor y cantante Will Smith en el que, en el interior de un coche, el norteamericano le muestra su nuevo álbum discográfico 'Work of Art' que ha grabado junto con el rapero Russ, y en el que le propone que realice un 'remix'



En el vídeo, que Will Smith ha colgado en su canal de YouTube, Bisbal toma parte en "The Car test", un espacio en el interior de un coche en el que han participado otros artistas, y en el que el cantante y actor les expone una muestra de este álbum, en el que también canta su hijo Jade Smith, según desvela.



Cuando Bisbal empieza a palmear y a acompañar con su voz parte del rap grabado que están escuchando, Smith asegura: "Me gusta lo que estás cantando. Necesito eso".



"¿Quieres una versión en español?. le pregunta David Bisbal, a lo que Smith responde: "Claramente vas a hacer el remix". "Si me llamas, estaré contigo", dice el español, que añade: "Estar aquí es un sueño para mí".

