Condenas a las pintadas aparecidas en un frontón donostiarra contra consejeros vascos

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha condenado este domingo las pintadas aparecidas este sábado en el frontón del barrio de Igeldo contra los consejeros Bingen Zupiria y Denis Itxaso, así como contra la Guardia Civil y la Ertzaintza, lo que también ha rechazado el portavoz municipal de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre.



Tanto las paredes como el suelo del frontón estaban prácticamente cubiertos de pintadas con frases insultantes y amenazantes, y siluetas de cuerpos como las que se dibujan en las escenas de los crímenes.



Goia, que ha hecho balance en rueda de prensa de la Semana Grande, ha destacado "la amenaza" que suponen estas pintadas para Itxaso, consejero vasco de Vivienda, y Zupiria, consejero de Seguridad, quien también fue amenazado a finales de junio en otras pintadas aparecidas en los invernaderos de un vivero de Hernani.



El regidor ha enviado su "total solidaridad y apoyo" a ambos consejeros, a quienes ha trasladado su respaldo también personalmente.



Ha subrayado, además, "el daño que estas pintadas representan para el patrimonio público de todos los donostiarras".



"Ayer estuve hablando con el responsable de mantenimiento y me dijo que se harían cargo de borrarlas lo antes posible, pero no va a ser fácil. Están en la pared lateral, en la frontal y en el suelo y tiene cierta complejidad limpiarlas", ha asegurado.



Goia también ha hecho pública su condena en X con "un claro mensaje" a sus autores: "En esta ciudad no caben este tipo de comportamientos y amenazas que están en las antípodas de la convivencia y la Donostia plural que defendemos".



En la misma red social se ha pronunciado Izagirre, exalcalde de San Sebastián y vecino de Igeldo, quien ha dicho que este tipo de sabotajes "son totalmente inaceptables". Ha asegurado además que son "dañinos" para el barrio y para "la convivencia que necesitamos".



"Denunciamos las amenazas y trasladamos nuestra solidaridad a Bingen Zupiria", añade el portavoz de EH Bildu.



Por su parte, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha recalcado que estas pintadas amenazantes contra consejeros del Gobierno Vasco y fuerzas de Seguridad "no tienen cabida en nuestra sociedad", por lo que lo que muestra su "rechazo y condena más firmes ante estas acciones inadmisibles".

