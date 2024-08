El PP acusa al PSOE de investigar a familia de Feijóo y al novio de Ayuso como "tapadera"

El PP ha acusado al PSOE de inventarse una "falsa tapadera" para ocultar la corrupción que "acorrala" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar que investigará contratos de la Xunta de Galicia a la empresa que dirige la hermana de Alberto Núñez Feijóo o pagos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.



El PSOE ha pedido este viernes explicaciones al PP y ha anunciado acciones judiciales y parlamentarias para investigar contratos por valor de 21 millones adjudicados por la Xunta de Galicia a la empresa Eulen, dirigida por la hermana de Feijóo, y los pagos de Quirón Salud a al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.



"Cuando alguien está acorralado por la corrupción como el señor Sánchez, pues inventan falsas tapaderas como la que hoy estamos viendo para intentar ocultar sus negocios y los negocios de su familia", ha dicho al respecto en declaraciones a los periodistas la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez.



La dirigente popular ha sostenido que estas falsas tapaderas "quedarán en nada" y ha negado que el PP tema acciones legales por parte de los socialistas porque a su juicio "el único que teme a la Justicia es el que no responde ante ella y el único que no ha respondido ante la justicia ha sido Sánchez y su mujer".



Fúnez ha recordado que el jefe del Ejecutivo tendrá que dar explicaciones en la comisión de investigación del Senado, en una comparecencia para la que todavía no hay fecha, sobre sus reuniones con empresarios, los acuerdos de su mujer, Begoña Gómez, "dónde paga sus impuestos su hermano", la presencia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas o acerca del caso Koldo.



"Nunca ha respondido y yo creo que los españoles en lugar de falsas tapaderas lo que necesitmos son respuestas", ha dicho Fúnez, que le ha dicho al jefe del Ejecutivo que emplee los quince días de vacaciones que tiene por delante para pensar en las explicaciones que dará ante "esas acusaciones de corrupción que son tan palpables".

