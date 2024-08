Pasan a disposición judicial los detenidos por el apuñalamiento del padre de Lamine Yamal

Las cuatro personas detenidas por su presunta participación en el apuñalamiento de Mounir Nasraoui, el padre del jugador internacional del FC Barcelona Lamine Yamal, ocurrido a primeras horas de la noche del miércoles en Mataró (Barcelona) han pasado esta mañana a disposición judicial.



Según han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, los cuatro detenidos han sido conducidos sobre las diez de la mañana desde las dependencias policiales de Mataró hasta el juzgado de Instrucción en funciones de guardia de esta localidad, y en estos momentos se encuentran en esta sede judicial.



Los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas en el barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona), donde reside la víctima, y a las 23:00 horas fueron detenidas tres personas por su presunta implicación en la agresión con arma blanca a Nasraoui, a las que se sumó este jueves un cuarto detenido.



La Policía Local de Mataró informó ayer de que a las 21:00 horas recibieron el aviso de una pelea en un aparcamiento situado en la calle Pintor Rafel Estrany, que al llegar al lugar comprobaron que había una persona que presentaba diferentes heridas por arma blanca, y que los Mossos asumieron entonces la investigación de los hechos.



"Por la descripción que se obtuvo de las personas que se hallaban en el lugar de los hechos, los agentes de la Policía Local pudieron relacionar la pelea con otra que se había producido ayer mismo a las 15:30 horas en la calle de Frank Marshall, de manera que no se trataría de un incidente indiscriminado sino que podría haber sido consecuencia de una pelea anterior", señaló la Policía Local de Mataró en un comunicado.



Agentes de la Policía Local iniciaron entonces la investigación, localización e identificación de las personas vinculadas a esta pelea inicial y, posteriormente, la policía catalana procedió a la detención de los presuntos implicados.



Fuentes de la Policía de la Generalitat han explicado a EFE que los cuatro detenidos por su implicación en esta agresión carecen de antecedentes policiales, y que por el momento no buscan a ninguna persona más relacionada con este suceso.



Un portavoz de la familia Yamal ha explicado a EFE que el padre del jugador recibirá el alta del hospital de Can Ruti de Badalona (Barcelona) entre este viernes y el sábado.



Según estas fuentes, Mounir Nasraoui se encuentra estable, con buena evolución y consciente, y permanece en el hospital acompañado de sus familiares, tras recibir este jueves la visita de Lamine Yamal.

