El efecto Nico no le basta al Athletic para superar al Getafe en el estreno liguero

Athletic y Getafe igualaron a un gol en San Mamés en el arranque de temporada liguera, un empate que reflejaron en el marcador sendos tantos de Oihan Sancet, en la primera mitad, y Chrisantus Uche, en la segunda,



A pesar de la decepción con la que acabó la afición local, el 1-1 fue demasiado castigo para un Getafe superior durante buena parte del encuentro y el justo premio a un Athletic al que no le pudo salvar de su mala tarde ni Nico Williams, que salió al final y revolucionó el encuentro pero sin lograr marcar.



Sancet abrió el marcador de LaLiga 2024-2025 con un gran disparo desde la frontal tras una jugada elaborada por Yeray Álvarez y Gorka Guruzeta; Uche igualó al rematar de cabeza un córner botado por Milla que se fue haciendo imposible a Alex Padilla, el joven meta canterano que mostró la vigencia de Lezama cuando de guardametas se trata.



Arrancó mejor el Getafe a pesar de lo precario de efectivos que llegó a Bilbao. Los de José Bordalás trataron de buscar espacios a la espalda de la defensa rival plantado en un 4-3-3 con Nabil de medio centro y Uche como delantero centro.



Hasta en cuatro ocasiones se acercaron los visitantes en los primeros 20 minutos, en los que el meta del filial Padilla, titular por las lesiones de Unai Simón y Julen Agirrezabal, disipó las dudas que había dejado en la pretemporada.



No fueron ocasiones claras las de Carles Pérez, Uche, Sola y Nabil, pero en cualquiera de esas llegadas pudo haberse adelantar el conjunto visitante, que pagó no haber sacado más de su buen inicio.



Porque el Athletic acertó a la primera, ya en el minuto 27. Un jugada iniciada en un pase profundo de Yeray a Guruzeta al que el delantero dio continuidad hacia un Sancet que, ante la falta de rivales para frenarle, avanzó hacia la frontal y antes de llegar a ella enganchó un zapatazo que se coló junto al palo izquierdo de la meta de Soria.



No se quedaron ahí las desgracias del Getafe, que vio como en segundos se le lesionaban el Arambarri y Nabil. Lo que le llevó a defender un golpe franco con solo nueve jugadores sobre el terreno de juego.



Al final, Arambarri, con un lesión muscular, fue relevado por Aleñà y a Nabil, que sufrió una herida en la cabeza en una disputa con Sancet, continuó jugando con una aparatoso vendaje que le rodeaba la cabeza.



Antes del descuento, Guruzeta no llegó a empalar bien en el borde del área un pase desde la derecha de Williams y después del largo añadido el propio Williams disparó cruzado un balón recibido en el 'carril del 8'.



Puso en liza Bordalás a Peter Federico a vuelta de vestuarios y el dominicano a punto estuvo de empatar en una jugada en la que mandó al palo en un buen remate en el área y en la que se señaló fuera se juego posicional de Aleñà.



Y más clara fue aún al siguiente ocasión de Aleña, a quien se le impuso Padilla en un mano a mano con toda la portería para el atacante. El meta citado por la sub-23 sacó un pie salvador para evitar un 1-1 con no dejó de planear San Mamés hasta que lo logró Uche minutos después.



El delantero llegado al 'Geta' del Ceuta cabeceó un córner botado por Milla y el balón se alojó junto al palo derecho de Padilla.



Llegó el momento más esperado en la afición rojiblanca, la salida al campo de Nico Williams. Lo hizo en medio de una atronadora ovación y respondió al cariño con tres jugadas seguidas que hicieron tambalearse a la hoy sólida defensa azulona.



En la dos primeras forzó a Soria a mandar a corner dos dentro-chuts que buscaban la escuadra y en a tercera a sus compañeros les faltó la finura que mostró el extremo internacional.



Ahí se le fueron al Athletic buena parte de las posibilidades de decantar el choque a su favor. Y las pocas que le quedaron en un remate de cabeza de Vivian, solo, a rechace de Soria un duro disparo de Yuri.



- Ficha técnica:



1 - Athletic: Padilla; Gorosabel (Lekue, m.81), Yeray, Paredes (Vivian, m.81), Yuri; Prados (Herrera, m.57), Vesga (Unai Gómez, m.57); Iñaki Williams, Sancet, Berenguer (Nico Williams, m.72); y Guruzeta.



1 - Getafe: Soria; Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Nabil, Arambarri (Aleñà, m.40), Milla; Carles Pérez (Peter Federico, m.46), Sola (Yellu, m.79).



Goles: 1-0, m.27: Sancet. 1-1, m.64: Uche.



Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Prados (m.55), Unai Gómez (m.70), Gorosabel (m.73), Herrera (m.86), y a los visitantes (Uche, m.53).



Incidencias: Primer partido de la temporada 2024-2025 en la Liga EA Sports disputado en San Mamés ante 47.845 espectadores. Entre ellos unos 200 animosos seguidores azulones. Dato oficial. Los capitanes de ambos equipos, Iñaki Williams y Djené Dakonam, lucieron brazaletes con mensaje contra el racismo.

