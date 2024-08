Arrestan a una persona en conexión con la muerte de Matthew Perry

Una persona ha sido arrestada en California en conexión con la muerte el actor Matthew Perry, de 54 años, ocurrida en octubre de 2023 debido a una sobredosis accidental, informó este jueves el canal NBC.



El actor, que fue hallado muerto el 28 de octubre de 2023 en su piscina en Los Ángeles, falleció "accidentalmente" tras consumir ketamina, según reveló la autopsia.



Citando fuentes policiales, el canal no descartó este jueves que se produzcan más detenciones de personas que hayan participado en el suministro de la droga al actor.



Perry logró su popularidad gracias a 'Friends, una serie de un grupo de seis amigos encarnados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró diez temporadas entre 1994 y 2004.



La causa de su muerte "fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó el pasado diciembre el Departamento Médico Forense de Los Ángeles sobre el intérprete, conocido por encarnar a 'Chandler en 'Friends'.



"Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte fue un accidente", detalló la autopsia.



Según confesó el propio actor en su libro "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (2022), mientras formó parte del elenco de "Friends" sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.



Su muerte fue impactante para los fans de la serie y también para sus compañeros de reparto.



Perry también protagonizó películas como "The Whole Nine Yards", en la que compartió pantalla con Bruce Willis.

