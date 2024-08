La Universidad de Granada, la mejor de Andalucía según el 'Ranking de Shanghai'

La Universidad de Granada (UGR) mantiene su liderazgo en el sistema universitario del país al aparecer entre los tres mejores centros españoles según el 'Ranking de Shanghai', que la puntúa además como la mejor de Andalucía.



Según la nueva edición 'Academic Ranking of World Universities' (ARWU) de mejores universidades del mundo, más conocido como el 'Ranking de Shanghai', la UGR continúa en el 'top 3' de los centros españoles y ocupa la primera posición en Andalucía, solo detrás de la Universidad de Barcelona y la de Valencia.



Los resultados, que se han dado a conocer este jueves, sitúan a la institución de Granada entre las 400 mejores universidades del mundo, en el tramo 301-400 que comparte con la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid, Pompeu Fabra y Universidad de País Vasco.



Respecto a la edición del año pasado (2023), la UGR ha descendido ligeramente en su puntuación lo que ha motivado que pase del tramo 201-300 al actual de 301-400.



Este descenso se debe principalmente al indicador del número de autores altamente citados (HiCi) que en su última actualización hace unos meses mostraba un descenso para la UGR, pasando de una puntuación de 19.7 en 2023 a 15.9 en 2024.



A nivel andaluz, la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla (tramo 401-500) son las únicas que logran situarse en el 'top 500' a nivel mundial.



Aunque a partir de la posición 100 el Ranking de Shanghai no publica la posición exacta de cada universidad.



Sin embargo, y según los cálculos realizados por los investigadores de la UGR Teodoro Luque Martínez e Ignacio Luque Raya con las puntuaciones parciales, la posición real alcanzada por la Universidad de Granada sería la 313, tercera a nivel nacional.



"Estos resultados deben hacernos sentir muy satisfechos, dado que confirman la tendencia de los últimos años al situar a la Universidad de Granada en el grupo líder de las universidades españolas y la primera a nivel andaluz", ha señalado el rector de la UGR, Pedro Mercado.



La institución granadina es una de las pocas universidades españolas que ha estado presente en este 'ranking' desde su primera edición en 2003.



La edición del 'Academic Ranking of World Universities' (ARWU) de 2024, publicado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, vuelve a estar encabezada en esta nueva edición por las universidades de Harvard, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), todas ellas estadounidenses.



Entre los indicadores que este 'ranking' utiliza para clasificar a las mejores universidades del mundo se encuentran el número de alumnos y personal que gana premios Nobel y medallas Fields (Matemáticas), el número de autores altamente citados, el número de artículos publicados en revistas científicas y el impacto 'per cápita' de sus investigaciones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es