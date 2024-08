El Córdoba quiere aprovechar la crisis del Mirandés en su regreso a Segunda División

El Mirandés arranca la temporada en Anduva con la visita de un recién ascendido, el Córdoba, tras una pretemporada llena de contratiempos que ha complicado llegar a la primera jornada liguera con un once de garantías.



El número de efectivos del equipo es demasiado justo y, dado que el mercado de verano aún está abierto, el club confía en que los refuerzos lleguen a partir de la próxima semana.



Pero esta situación es habitual en un club que de nuevo ha tenido que reinventarse como cada verano, pero este especialmente ya que en la faceta ofensiva el técnico Alessio Lisci no cuenta aún con jugadores suficientes para afrontar la temporada.



La pretemporada tampoco ha sido fácil para los jabatos y aunque han caído derrotados con rivales inferiores como el Tarazona también han sacado buenos resultados con otros de superior nivel como Osasuna, hasta que la falta de jugadores impidió poder disputar el partido de presentación ante su afición en Anduva.



El Córdoba visitará al Mirandés en su vuelta a LaLiga Hypermotion con la firme intención de aprovechar la situación que atraviesan los de Anduva, con apenas quince futbolistas en plantilla, para sumar tres puntos y firmar un buen inicio.



El conjunto blanquiverde apenas ha tenido un par de meses para adaptarse a la nueva categoría, después de lograr el ascenso a Segunda el pasado 23 de junio con su victoria en estadio El Arcángel ante el Barcelona Atlètic.



Durante este periodo, los andaluces han remodelado gran parte de su plantilla, manteniendo una base de la que logró el ascenso y reforzándose con jóvenes proyectos procedentes tanto de la propia categoría de bronce, como de Segunda División.



Así, jugadores como Obolskiy, Théo Zidane, Jacobo, Genaro o Carlos Isaac han llegado a El Arcángel para remozar una plantilla que, comandada por el técnico Iván Ania, buscará certificar la permanencia cuanto antes tras más de un lustro fuera del fútbol profesional.



La pretemporada ha arrojado dudas y certezas a partes iguales, tras sumar empates ante el Cádiz y Atlético Sanluqueño en un triangular; Rayo Vallecano en el II Trofeo Puertas de Córdoba; y Recreativo de Huelva en el estadio Colombino; ganando sendos trofeos en las tandas de penalti.



Pero también cayó derrotado por un contundente 2-0 ante el Málaga en el partido que sirvió como colofón de la pretemporada para malagueños y cordobeses.



Para este duelo inaugural, Iván Ania no podrá contar ni con Kuki Zalazar ni con Isma Ruiz, después de que ambos jugadores hayan sufrido dolencias físicas en estos últimos días, por lo que el entrenador del Córdoba deberá de optar por alinear a muchos de los recientes fichajes para afrontar este primer partido oficial del curso.



- Alineaciones probables:



Mirandés: Luis López, Rincón, Juan Gutiérrez, Postigo, Julio Alonso, Tachi, Lachuer, Reina, Tomeo, Gorrotxategi e Izeta.



Córdoba: Carlos Marín; Albarrán, Lapeña, Martínez, Calderón; Genaro, Álex Sala; Carracedo, Jacobo, Adilson; y Obolskiy.



Árbitro: González Díaz (Comité Asturiano).



Hora: 19.00.



Estadio: Anduva.

