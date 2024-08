15 de agosto dos es una La Palma y la Asunción

Es sabido para el cristianismo aquellos aspectos no religiosos los califica de profanos, aunque la tendencia era de designarlos como paganos. La historia muestra como, a lo largo de los tiempos, cuando el cristianismo se encontraba con alguna cultura “pagana”, iniciaba un proceso de asimilación de las efemérides de esa cultura convirtiéndolas en festividades religiosas cristianas. Lo de católicas vino más tarde al irse subdividiendo las diversas confesiones cristinas. Lo que conllevó que lo adoptara la que tiene su capital espiritual en Roma, para llamarse así misma Iglesia Católica. La Real Academia Española define este adjetivo como universal, es decir que comprende o es común a todos. Además de otras acepciones es el adjetivo utilizado como renombre de los reyes de España desde Isabel y Fernando. "Su católica majestad". También se utiliza como sinónimo de estar “sano” o no estarlo, que es lo frecuente. Por ejemplo - No estoy hoy muy católico. Es la prueba inequívoca del carácter totalitario que asume la Iglesia de Roma, como la llaman las otras confesiones. Sólo una pregunta al aire: ¿Es posible definirse católica y proponer ecumenismo?

Vuelta al día 15. Las fiestas nacionales que quedan por celebrar son 5 y afectan a todas las personas, a los más de 47 millones de españoles y los otros millones de turistas de todo tipo. Dos de ellas no religiosas o profanas: el 12 de octubre: “día de la Hispanidad”, aunque a más de un “indígena” les moleste ya que se conmemora el descubrimiento de América; y el 6 de diciembre: Día de la Constitución Española, que conmemora su aprobación en 1978. Las otras tres restantes están marcadas de un hondo sentido religioso católico: El 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, dedicado a honrar a los difuntos. 8 de diciembre: Inmaculada Concepción, que afirma la concepción sin pecado de María, madre de Jesús de Nazaret. 25 de diciembre: Navidad, celebración del nacimiento de Jesús. Lo cual viene a confirmar que se siguen juntando “churras con merinas”, sin ningún problema.

Hoy 15 de agosto se pretende celebrar un acontecimiento del dogma de la iglesia católica: La Asunción de María, madre de Jesús de Nazaret. Y como en esta España católica se han prodigado las representaciones de María, adoptando miles de nombres diferentes, hoy todas festejan su asunción a los cielos. Define este dogma el Papa Pio XII, si el que bendecía las armas que venían a España para aplastar a la República, en una fecha no muy lejana 1 de noviembre de 1950. No es pues el asunto de la muerte, o no, de María de lo que se trata, ya que parece ser que la bula “Munifientissimus Deus” (El Dios más misericordioso), se limita a afirmar que el cuerpo de María se elevó a la gloria celestial. Y ello porque a él le ha sido divinamente revelado. Juan Pablo II llegó a afirmar que el cuerpo de María fue glorificado después de la muerte. Un litigio teológico si se acepta la primera, y mayor, premisa para establecer si la asunción fue solo en cuerpo o en cuerpo y alma. Ya que el dogma católico también establece que todos los seres humanos resucitarán al final de los tiempos, los físicos cuánticos también tienen un majao ante sí, ya que sin tiempo ¿que podrá existir? So pena de que eso de resucitar sea una más de las paradojas cuánticas. La verdad es que la resurrección queda muy lejos del diario discurrir de las gentes vivas. Y por eso mismo más allá de lo que se festeja cada cual lo organiza como buenamente puede. Un día de fiesta y a disfrutar y de ahí la vuelta al sentido pagano o profano (que teológicamente se puede también discutir) de cualquier festividad.

En Algeciras como sus gentes son “especiales”, algunas de ellas juntan este día con el 14 y celebran una procesión marítimo terrestre a propósito de la salida (sacada) de una talla de María que durante todo el año se encuentra en su residencia submarina de la Playa de Gestares. Quienes creen, tienen Fe, por múltiples motivaciones, sienten que María desde su cueva bendice a diario las limpias y cristalinas aguas de esta maravillosa ensenada, franqueada por el maravillosos Parque Natural del Estrecho. Y hay quienes doblan participando tanto el 15 procesión popular y religiosa, como en la procesión del dia 14, como un acto cívico-religioso inexplicable para quienes con fe veneran a su patrona sin el deseo de imponerla a quienes no comparten sus creencias.

Como de Nuestra Señora de la Plama se trata, a criterios de unas personas, conviene recordar que su imagen podría haber llegado a esa ciudad de manera extraordinaria. Aunque las levanteras no son infrecuentes en esta zona, y temporales fortísimos recorren en bastantes ocasiones este enclave geoestratégico entre África y Europa. Dice el himno de la Plama que “al llegar en forzosa arribada, de las costas de Italia a este puerto”, se tomó como señal “celestial” de que era la mar quien “le ofrecía este reino”. Y como cada vez que se pretendía reanudar la navegación las “olas furiosas se alzaron” creyeron las gentes que eso sería por “mandato de Dios poderoso”, y sin duda tantas gentes vivían de la mar y como el temporal no cesaba, decidieron nombrarla patrona de este pueblo. Ya que las olas “no se calmaron hasta verla “reinar en su trono”. Y así, “desde aquel día, como augusta señora el pueblo te escogía nombrándote patrona”. El relato lleno de misterio y fuerzas extranaturales ilustra como antaño, al menos un grupo de sencillas gentes de esta tierra especial, proyectaban su fe para defenderse del infortunio, de las desgracias, suscribiendo una especie de póliza de seguro con la compañía celestial. Quien venera y tiene fe asume los valores de hermandad que esa fe promulga y que feo es que un hermano explote a otros hermanos suyos. Por ello miles de personas, que hoy sin duda participaran de los actos, bien religiosos o bien paganos, seguro que se contagian de este amor al prójimo y tanto hoy como mañana la vida ciudadana será más grata, más amable para todas las personas.

Fdo Rafael Fenoy

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es