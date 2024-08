La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por el brote de mpox en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado la emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto, por el brote de mpox --anteriormente conocido como viruela del mono-- en África, surgido en República Democrática del Congo (RDC) y causado por una nueva cepa más grave y letal.

Así lo ha decidido la OMS después de analizar la situación este miércoles junto con 16 expertos del Comité de Emergencia. "Hoy, el comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La detección y la ampliación rápida de un nuevo clima de Mpox en la RDC occidental, su detección en países vecinos que no habían previamente reportado Mpox y el potencial de una ampliación más amplia en África y más allá, es muy preocupante", ha añadido, recordando que "está claro" que una respuesta internacional coordinada es "esencial para detener estos brotes y salvar vidas".

El número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes, según ha puesto de manifiesto durante la reunión el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus Adhanom. El encuentro, que estaba previsto a las 12.00 horas, se ha alargado durante más de cinco horas.

Tedros ha recordado que la OMS está trabajando con los países afectados y otros en riesgo, así se esta proporcionando pruebas para confirmar casos de mpox y apoyando a los laboratorios para secuenciar muestras virales. "Estamos trabajando en el terreno, apoyando la investigación de casos y de contactos; además, estamos apoyando a los países para acceder a las vacunas y desarrollar las estrategias para desarrollarlas", ha añadido.

La Organización Mundial de la Salud ha elaborado un plan de respuesta regional para hacer frente al rebrote de mpox en África que requiere de 15 millones de dólares iniciales (13,6 millones de euros) para apoyar las actividades de vigilancia, preparación y respuesta. Así lo ha expresado Tedros quien ha adelantado que ya han liberado 1,45 millones de dólares (1,31 millones de euros) del Fondo de Contingencia de la OMS para Emergencias, y tienen previsto liberar más en los próximos días. El resto esperan financiarlo a través de los donantes.

Este martes, el Centro para el Control de Enfermedades de África ya había decretado la emergencia sanitaria continental por la enfermedad. La aparición durante 2023 de la nueva variante en la RDC y su rápida propagación, principalmente a través de transmisión sexual, y su detección en países vecinos de la RDC, es "especialmente preocupante" para la OMS. En el último mes, se han notificado unos 90 casos de la nueva cepa en cuatro países vecinos de la RDC que no habían notificado mpox anteriormente: Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda.

La virulencia y una respuesta rápida, claves en la declaración

El Comité de Emergencia ha decidido decretar la emergencia, según han explicado en la rueda de prensa, debido a la mayor virulencia de la nueva cepa de mpox, que se ha visto que afecta especialmente a niños, niños vulnerables y mujeres embarazadas también y el número de muertes ha sido reportado es significativo; en segundo lugar se esta viendo que la trasmisión se extiende por África desde el Oeste, hasta África del Sur.

Además, han analizado un segundo criterio para declarar una emergencia de salud pública de interés internacional, es la situación de salud pública y que la nueva cepa que es sexualmente transmisible se ha distribuido a otros países africanos. Y antes de ahora, estos países africanos nunca han reportado un solo caso de mpox, incluyendo Uganda, Rwanda, Burundi, Kenia.

"Se han reportado nuevos casos de mpox y el terremoto en Burundi, por ejemplo, es muy preocupante porque de la dispersión geográfica de un número de casos reportados allí. Así que creemos que ya es un riesgo. Y, por supuesto, también hay la posibilidad de que se pueda distribuir más allá de África a otras regiones del mundo", han señalado el presidente del Comité de Emergencia, para resumir las consideraciones del Comité, el profesor Dimie Ogoina.

Otro de los motivos ha sido la necesidad de "una respuesta coordinada internacional". Evidentemente, lo que tenemos ahora es la posibilidad y el desafío, se requiere una respuesta coordinada, no sólo en África, sino también a nivel mundial, para que, colectivamente, todas las partes involucradas puedan trabajar para mejorar la supervisión, el diagnóstico y otras respuestas de salud pública necesarias".

Ogoina ha recordado que hay que mejorar la comprensión del mpox ya que solo así se podrá desarrollar estrategias preventivas, una respuesta pública, y la utilización de las condiciones médicas. "También es muy importante el desarrollo de intervenciones objetivas", que, en su opinión, atacaran el problema según el contexto en el que se enfrentan los problemas en específicos países africanos.

No hay vacunas suficientes

La OMS recomienda dos vacunas contra el mpox, que también han sido aprobadas por las autoridades nacionales de reglamentación incluidas en la lista de la OMS, así como por países concretos como Nigeria y la RDC. Asimismo, la semana pasada puso en marcha el proceso para la inclusión de las vacunas mpox en la Lista de Uso de Emergencia, lo que acelerará el acceso a las vacunas para los países de ingresos más bajos que aún no han emitido su propia aprobación reglamentaria nacional.

La Lista de Uso de Emergencia también permite a asociados como Gavi y UNICEF adquirir vacunas para su distribución. En este sentido, la OMS insta a los Estados Miembros y a los fabricantes de vacunas que colaboren con donaciones de vacunas. Tedros también ha llamado a facilitar el acceso equitativo a diagnósticos, vacunas, suministros para la atención clínica y otras herramientas.

Durante la rueda de este miércoles, han recordado el problema del acceso a las vacunas en África, además, "incluso cuando hay recursos disponibles, en algunas situaciones, tal vez la suma global de las vacunas no sea suficiente para atender las necesidades de África". En este sentido, se ha recordado que el objetivo es ampliar la producción de vacunas adicionales que abordarían este "desafío", asimismo se trabaja en un "esquema de donación para entender dónde usar mejor las reserva, "y dónde poder usar esta limitada accesibilidad de la vacuna donada para tener el mayor beneficio posible".

Con respecto a la transmisión, Maria Van Kerkhove, jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes y Zoonosis de la OMS, han señalado que hay múltiples modos de transmisión que es "necessario entender mejor", aunque el contacto sexual sigue siendo el mayor modo de trasmisión y, por tanto, "es donde necesitamos tener intervenciones objetivas, mayor supervisión, mayor control de los contactos, mayor comunicación de riesgo, comunicación con las comunidades afectadas, para que podamos limitar esa transmisión".

"Necesitamos entender no solo la transmisión, sino también la historia natural. Necesitamos ver los patrones de enfermedad. Necesitamos una colección de datos estandarizada sobre los pacientes que están infectados con Mpox para que podamos entender mejor el curso de la enfermedad, la severidad, y el tipo de enfermedad", han añadido, recordando que lo importante es asegurarse que utilizan terapéuticas actualizadas basadas en la evidencia.

En 2022, ya se declaró una emergencia sanitaria mundial por un brote de mpox, una enfermedad endémica de África que se había propagado a decenas de países. En cuanto a Europa, hace menos de un mes, a finales de julio, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades consideró el riesgo de que esta nueva cepa llegase a Europa como "muy bajo".

