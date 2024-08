Igualdad ya prepara la corrección del error de desprotección en la ley de paridad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este miércoles que su departamento "está preparando ya la corrección" del "error técnico" que desprotege a los trabajadores que se acogían al permiso de cuidado de familiares o que solicitaban el cambio de jornada por conciliación, y que quedará subsanado en cuanto haya "oportunidad" parlamentaria.



En respuesta a los periodistas en Valladolid, Redondo ha explicado que "es un error que desde luego que se ha producido contra la voluntad de todos" los que han participado en la elaboración de esa ley: "Vamos a intentar corregirlo en las primeras acciones parlamentarias que tengamos oportunidad".



"Se está preparando ya la corrección y en ese sentido espero que en breve tengamos solucionado un problema, que es un problema técnico y lamentable, que desde luego no estaba previsto en ningún caso y que no responde a la voluntad política", ha rematado.



La situación se ha producido tras introducir la enmienda sobre violencias sexuales en un texto del Estatuto de los Trabajadores no actualizado, que no tenía en cuenta las últimas modificaciones en materia de permisos introducidas por el Real Decreto Ley 5/2023, explican fuentes del ministerio.

