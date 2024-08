El PSOE defiende a Illa: es un socialista al frente de un gobierno serio y solvente

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este miércoles la solvencia y seriedad del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, frente a la crítica "destructiva" del Partido Popular, que le ha calificado como "un presidente independentista".



En un vídeo publicado en la red social X, López ha celebrado que en Cataluña Illa haya puesto en marcha un Gobierno "serio, solvente y plural" que busca dar respuesta a los problemas y retos que tiene esta comunidad y que "entiende y respeta muy bien la pluralidad y diversidad de la ciudadanía catalana".



El portavoz socialista se ha preguntado por qué al PP "le sienta tan mal que en Cataluña haya triunfado la convivencia y no la pelea" y ha asegurado que con Illa no habrá declaraciones unilaterales de independencia ni referéndums ilegales.



Ha acusado además al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo de estar instalados en una "oposición de política destructiva" y ha reclamado que "arrimen el hombro para hacer algo positivo" por España.



López ha aprovechado para destacar que, frente a los constantes "anuncios de apocalipsis de Feijóo", la economía española crece "muy por encima de la media europea", mientras "hay más gente trabajando que nunca" y se han subido las pensiones con el IPC para que no se pierda poder adquisitivo.

