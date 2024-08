La venta de aceite de oliva se mantiene firme: 92.000 toneladas comercializadas en julio

UPA Andalucía ha asegurado que la comercialización de aceite de oliva no se ha resentido este verano con 92.000 toneladas vendidas durante julio, por lo que los consumidores "siguen siendo fieles a la grasa vegetal más sana y saludable".



"La estabilidad de los precios es lo mejor que le puede pasar al sector” ha valorado la organización agraria este martes en un comunicado.



De los datos hechos públicos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) se desprende que julio ha terminado con unas existencias de 342.556 toneladas (en junio había 415.022 toneladas), que se reparten en 188.602 en poder de las cooperativas y almazaras; 152.081 en manos de los envasadores y 1.873 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.



Datos que demuestran, según el responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, que la comercialización “sigue con buena salud, porque el consumidor se mantiene fiel y apuesta por invertir en salud con una compra de aceite de oliva que no se resiente como algunos agoreros han estado insistiendo mes tras mes”.



Cano ha afirmado que la venta acumulada en diez meses de campaña de 970.000 toneladas “demuestra la magnífica tendencia del consumo de la grasa vegetal más saludable del mundo y la buena salud de la comercialización, al mantenerse una media mensual por encima de las 90.000 toneladas, lo que hará llegar a un enlace entre campañas muy complicado por ser el más bajo del siglo.”



La organización agraria ha señalado que julio ha continuado con la buena tendencia de comercialización ya que las 92.000 toneladas vendidas (incluyendo las importaciones) elevan la cifra total de salidas en diez meses de campaña hasta las 964.000 toneladas y demuestran que la comercialización no se resiente ni siquiera en verano, sobrepasando todas las expectativas de venta por la segunda mala cosecha consecutiva.



Por otra parte, los consumidores internacionales siguen fieles al aceite de oliva con unos precios que en nada están influyendo en el descenso del consumo.



Eso sí, las 342.556 toneladas que hay en existencias confirman el enlace entre campañas más bajo del siglo y auguran un momento complicado.



El secretario general de UPA Andalucía ha resaltado que habrá "una situación complicada en octubre y noviembre, cuando ya se comience a disponer de un nivel de producción aceptable.”



Actualmente, las existencias son de 342.556 toneladas, muy por debajo del mismo mes del año pasado. "Las ventas no se resienten en absoluto, gracias sobre todo a unas exportaciones que mantienen un ritmo muy elevado”, ha apuntado Cano.

