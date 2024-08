Pierde toda la esperanza la familia del profesor desaparecido hace dos años en Los Barrios

La familia de Francisco Cano, el exprofesor de Educación Física de 77 años de edad desaparecido hace dos años en Los Barrios (Cádiz), ha lamentado que en todo este tiempo no hayan tenido contacto por parte de las autoridades competentes para darles algún tipo de información sobre el caso, asegurando que "su única esperanza" ahora es saber qué fue lo que pasó con él ya que tienen "poca o ninguna esperanza" de que aparezca con vida.

Irina Cano, hija del desaparecido y portavoz de la familia, ha explicado a Europa Press que "anímicamente" se encuentran "mal" y que estos dos años han sido "durísimos", sobre todo al no haber tenido ningún tipo de noticia sobre el posible paradero de su padre.

Francisco Cano salió de su casa un 13 de agosto de 2022 por la tarde para sus habituales paseos y nunca más regresó. Por aquel entonces, su familia insistía en que no había desaparecido de forma voluntaria y pedía que el dispositivo de búsqueda que se puso en marcha no se parase, algo que no sucedió y poco tiempo después se desarticuló la búsqueda activa.

Ahora, su hija ha trasladado que no tienen "esperanza ninguna" en que las autoridades "resuelvan el caso", ya que "no lo hicieron cuando se tendría que haber hecho, que eran los primeros días o las primeras semanas de la desaparición de mi padre".

En palabras de Irina Cano, las cosas "se hicieron bastante mal", lo que genera en su familia "muchísima rabia e impotencia", y más en estos días en que se cumplen dos años de la desaparición de su padre. "Te planteas si estaríamos en la misma situación si las cosas se hubieran hecho de otra manera, a nuestro entender, como se tendrían que haber hecho", ha comentado.

La última comunicación que recibieron sobre el caso de su padre fue en diciembre de 2022, cuatro meses después de la desaparición, y desde entonces "no tenemos contacto ninguno con nadie de las autoridades que estuvieron encargados ni de la búsqueda ni de la investigación", ha lamentado la hija de este exprofesor.

A esto se suma el que no hayan recibido respuesta cuando la familia ha tratado de solicitar información sobre el caso, algo que ha criticado por la falta de sensibilidad mostrada hacia ellos, al no ponerse en contacto nadie implicado en la investigación para comentar en qué punto se encuentra o "para preguntarnos simplemente cómo estamos".

Precisamente, ha señalado que no saben en qué situación está este caso "ni oficialmente ni oficiosamente", por lo que ni siquiera saben si el caso está cerrado. "Creo que está cerrado provisionalmente, es la noticia que tenemos por parte de nuestro abogado, no porque no lo haya comunicado nadie", ha cuestionado.

"El caso de mi padre, como bien temíamos, ha quedado ahí en un cajón olvidado, y sólo nos queda la esperanza de que algún día aparezca", ha señalado Irina Cano, quien se aferra a "un golpe de suerte" que sirva para resolver esta desaparición.

Cuando se supo que Francisco Cano no había vuelto a casa, se inició una búsqueda en la que se movilizaron cientos de personas para tratar de localizarlo o hallar alguna pista, además de efectivos de la Guardia Civil, con helicópteros e incluso una unidad del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es