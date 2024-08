El marbellí Ayoub Ghadfa: "Hemos demostrado que el boxeo español está ahí arriba, arriba"

El púgil marbellí Ayoub Ghadfa afirmó este domingo a su llegada a Madrid tras lograr la medalla de plata en la categoría de +92 kilos de boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024, que tanto él como su compatriota Enmanuel Reyes Pla, bronce en -92, han "demostrado que el boxeo español está ahí arriba, arriba y arriba".



"Estoy muy contento. Uno siempre va a por el oro, pero gracias a Dios hemos rendido bien, hemos hecho buenos combates, hemos estado muy, muy bien y a la altura de todo el mundo. Hemos demostrado que el boxeo español está ahí arriba, arriba y arriba", dijo Ghadfa.



Sobre cómo está asimilando su medalla de plata, Ghadfa dijo: "He descansado poco porque entre el 'doping', la cena, salimos pronto de la villa... prácticamente no he dormido nada, pero estoy poco a poco asimilándolo. Una medalla olímpica es el deseo de cualquier deportista y estoy muy orgulloso de mí mismo. Ahora toca un tiempo de descanso y desconexión".



Al referirse al apoyo recibido desde España en general, su Marbella natal en particular y el apoyo de sus padres en París, Ayoub Ghadfa comentó: "He sentido un apoyo muy grande en todos los combates. Agradezco mucho el apoyo desde Marbella. Mis padres lo son todo para mí. Son los pilares de mi vida y tenerlo allí fue una satisfacción muy grande".



Enmanuel Reyes Pla se mostró "feliz con este recibimiento" en el aeropuerto de Madrid, precisó: "Estamos viendo que el boxeo está levantando y que a la gente le está gustando, así que supercontento con eso".



"Un poco decepcionado porque la pelea que hice fue como para discutir el oro. Pero contento porque hemos roto la sequía española en boxeo. Hemos logrado dos medallas en una misma olimpiada, algo que no se había conseguido nunca. El boxeo está ahora mismo muy arriba aquí en España", añadió el púgil.



Reyes Pla cree que se está haciendo una buena labor en el boxeo español: "El trabajo de los entrenadores está siendo muy bueno. Estamos haciendo un trabajo durísimo. Mentalmente no preparamos para esta competición. Yo creo que (los Juegos de) París estaba hecho para nosotros, para lograr esas medallas. Lástima que no nos dieron más margen para lograr las (medallas) que podíamos lograr".



Asimismo destacó haberlo logrado en la pista central de Roland Garros. "Dejamos el pabellón alto como hizo Rafa Nadal", señaló.



"Hemos trabajado superduro para lograr esto y y creo que el pueblo español nos ha respondido de la mejor manera. Yo creo que en Los Ángeles puede haber hasta dos oros y más medallas va a haber", comentó.

