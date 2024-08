Investigan la muerte a tiros de un hombre en una fiesta en Estepona

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre cuyo cadáver, que presentaba una herida por arma de fuego en la espalda, ha sido hallado este lunes en un chalé de Estepona (Málaga).



Fuentes policiales han informado a EFE de que el hallazgo se ha producido a primera hora de esta mañana y han agregado que el fallecido aún no ha sido identificado.



Según las primeras pesquisas, el inmueble donde se ha localizado el cuerpo sin vida podría haber sido escenario de una fiesta.



La Policía no tiene más datos de la víctima, han señalado las citadas fuentes, que han añadido que no constan detenciones por el momento.



Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han precisado a EFE que, en torno a las 8:55 horas de este lunes, dicho teléfono ha recibido un aviso de un hombre que señalaba que había oído disparos en la zona de la calle Hortensia y que podría haber una persona herida.



En ese momento, el centro coordinador de emergencias ha alertado al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que una vez desplazados al lugar han confirmado el hallazgo del cuerpo.



Los efectivos sanitarios han atendido en el inmueble a otras dos personas, sin que haya sido necesario su traslado a un centro hospitalario, y la Policía ha activado el protocolo judicial.

