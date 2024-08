El 76 % de los andaluces asegura que no practica ninguna religión

El 76,9 % de los andaluces asegura no practicar una religión, una cifra en la que son mayoría los católicos, que se definen como tales pero nunca acuden a un oficio religioso en un 39,4 %.



Así se refleja en un estudio realizado por apablo.com, remitido a EFE, tras examinar las respuestas relacionadas con el credo de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en sus últimos once barómetros, que cita que solo el 23,1 % restante sí practica una religión.



La suma del 76,9 % de no practicantes en Andalucía incluye a católicos no practicantes (39,4 %), ateos (13,6 %), agnósticos (12,5 %) o indiferentes o no creyentes (11,4 %).



De los que sí practica activamente una religión, son católicos practicantes el 20,5 %, y creyentes de otra religión el 2,6 %, mientras que el 48 % de los creyentes y practicantes andaluces asiste a ritos religiosos al menos una vez a la semana.



De todas las personas que sí practican la religión católica o son creyentes de otra religión, el 48 % asiste a ritos religiosos al menos una vez a la semana, y el porcentaje de personas que asisten varias veces al mes o al año en Andalucía es de 41,1 %, mientras el 10,9 % restante dice no acudir ‘nunca’ o ‘casi nunca’.



Los jóvenes son, en general, cada vez menos religiosos, y el 13,6 % de entre 18 y 29 años y el 12,9 % entre 30 y 39 años practican una religión, cifra que crece progresivamente en los rangos de edad posteriores hasta alcanzar un 37,7 % de practicantes a partir de los 70 años.



Además, la cifra de ateos se ha triplicado en las últimas décadas: solo el 8% de los mayores de 70 años se considera ateo, mientras que entre los jóvenes entre 18 y 29 años esta cifra es del 25,6 %.



También ha crecido la de agnósticos y además los jóvenes practicantes y creyentes asisten cada vez menos a los ritos religiosos, con una tendencia claramente a la baja.



Por otro lado, las mujeres creyentes o practicantes también representan un mayor porcentaje que los hombres.



De este modo, el 23,2 % de las mujeres es católica practicante o creyente de otra religión, cifra que en los hombres es del 16,1 %.



Por último las personas solteras, divorciadas o separadas son menos creyentes y practicantes que aquellas casadas o viudas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es