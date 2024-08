El Gobierno de Indonesia estrena la futura capital del país, aún en construcción

El Gobierno de Indonesia celebró este lunes la primera reunión de su gabinete en Nusantara, la ciudad en la isla de Borneo aún en proceso de construcción y que se planea que sustituya a Yakarta como capital del archipiélago asiático.



"No todos los países tienen la oportunidad y capacidad de construir su capital partiendo de cero. Nusantara es construida como una ciudad forestal, una ciudad llena de vegetación, no una ciudad de hormigón o una ciudad de cristal", remarcó en un discurso al comienzo de la cita el presidente saliente indonesio, Joko Widodo.



El mandatario, que ya ha pasado sus primeras noches en el Palacio Presidencial de Nusantara, impulsó la construcción de la nueva capital para sustituir a la superpoblada Yakarta -con más de 31 millones de habitantes en su área metropolitana, según el censo de 2020-, propensa a las inundaciones y que se hunde a uno de los ritmos más rápidos del planeta.



Widodo, quien dejará el cargo en octubre tras cumplir el máximo de dos mandatos de 5 años y será reemplazado por el actual ministro de Defensa, Prabowo Subianto, vencedor de las elecciones del pasado febrero, ya se reunió en julio con algunos ministros en Nusantara.



En el acto de hoy, Prabowo se comprometió a continuar con el proyecto y afirmó en declaraciones a los medios que espera que esté "operativa" en los próximos cuatro o cinco años.



Tanto Widodo como Prabowo participarán asimismo el sábado en los actos con motivo del día de la Independencia, que por primera vez tendrán lugar en Nusantara.



Estaba previsto que ese mismo día se transfiriera de manera oficial la capital a la nueva urbe, pero el mandatario aún no ha firmado el decreto para que suceda.



La construcción total de la nueva capital, valorada en unos 30.000 millones de dólares (casi 27.500 millones de euros), entre inversión pública y privada, está previsto que finalice hacia el 2045.



Los inversores extranjeros han respondido con cautela a este megaproyecto, que ocupará un espacio de unos 2.500 kilómetros cuadrados en una zona de explotación forestal donde viven comunidades indígenas que tendrán que ser desalojadas.



Yakarta se hunde 7,5 centímetros de media al año y se encuentra en un 40 % por debajo del nivel del mar, sufriendo en consecuencia frecuentes inundaciones, embotellamientos y polución, con una presión urbanística que ha desbordado sus infraestructuras y servicios básicos.

