Sergi Roberto se despide del Barça tras dieciocho años de azulgrana

El centrocampista Sergi Roberto (Reus, Tarragona, 1992), actual capitán del FC Barcelona, anunció este domingo su marcha de la entidad catalana después de dieciocho años como azulgrana.



El jugador, que acabó su contrato a finales de la pasada temporada, se despedirá el próximo martes (12:00 CET), en un acto oficial en el Auditori 1899, con la presencia del presidente del club, Joan Laporta, según anunció la entidad azulgrana.



Llegó a La Masía con catorce años después de destacar en el fútbol base del Nàstic de Tarragona y poco a poco fue cumpliendo etapas, siempre desde su privilegiada visión de juego en el centro del campo.



El 19 de noviembre de 2010, las grandes actuaciones firmadas con el filial le abrieron las puertas del primer equipo y debutó en un partido copero en Ceuta.



No fue, sin embargo hasta la temporada 2013-14, cuando se aposentó en el primer equipo. Su polivalencia le permitió jugar en la medular, pero también como lateral derecho, donde ha sumado el mayor número de partidos.



En total, ha ganado 25 títulos: 2 Champions, 7 Ligas, 6 Copas del Rey, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 2 Supercopas de España.



En total, Sergi Roberto ha jugado 373 partidos como azulgrana y ha superado a grandes jugadores de la historia del club como José Mari Bakero, Luis Enrique o Ladislao Kubala, en ese apartado.



Sergi Roberto se ha despedido mediante un vídeo en sus redes sociales: "Culers ha llevado el momento de daros las gracias por este viaje que hemos hecho juntos. Mi historia con el Barça empieza con 14 años"



Recuerda su llegada desde Reus para "cumplir el sueño de vestir la camiseta azulgrana" y recuerda su paso por La Masía donde vivió "los mejores años como adolescente" y aprendió "todos los valores de este club, haciendome crecer como jugador y sobre todo como persona y haciendo amistades que seguirán para toda la vida".



"En el primer equipo han sido once años, llenos de momentos y de vivencias únicas: desde el debut hasta ser el capitán y ganando todos los títulos posibles", recuerda.



Sergi Roberto recuerda que ha compartido vestuario con sus ídolos y "con los mejores entrenadores y jugadores del mundo", lo cual ha sido "un auténtico privilegio".



"Me voy orgulloso, orgulloso de hacerlo dado todo durante 18 años, de haber puesto siempre los intereses del equipo y del club por encima de los míos y orgulloso por ser el capitán del club de mi vida", asegura.

