El marbellí Ayoub Ghadfa cede en la final y conquista la medalla de plata olímpica

El marbellí Ayoub Ghadfa cayó en la final de +92 kilogramos ante el uzbeko Bahodir Jalolov por decisión unánime y se tuvo que conformar con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.



Se le sigue resistiendo a España el oro olímpico en boxeo, una meta que todavía no ha logrado, aunque en París pudo romper una racha de 24 años sin ninguna presea, tras la plata en Sídney 2000 de Rafa Lozano, que igualó su pupilo este sábado en Roland Garros.



Una pelea en la Philippe-Chatrier en la que Ayoub se enfrentaba al reto más difícil de los Juegos Olímpicos, un Jalolov imponente sobre el cuadrilátero y con un recto de derecha que el español intentó evitar a toda costa, pero en cuanto se le pasó la frescura de piernas para salirse de la distancia, le llegaron dos manos de poder.



Dos cuentas de protección, a falta de diez segundos para el final del primer round y otra tras el sonido de la campana que hicieron que a Ayoub le fallasen las piernas, rozando la caída. No cayó, pero sí sus opciones de ganar el oro.



Un claro 5-0, además con uno de los jueces dándole solo ocho puntos al español por los diez al uzbeko.



El minuto de descanso le sirvió a Ayoub para reponer fuerzas, pero no encontró la forma de hacer daño a Jalolov más allá de las manos rectas al cuerpo que, sin embargo, no mellaron en el físico del uzbeko.



Cayó Ayoub también en el segundo asalto de forma clara y en el último, ya con la pelea perdida, fue hacia delante, pero no asumió riesgos innecesarios en un combate que se le escapó en el primer asalto.



Eso sí, el marbellí se va de París con una medalla de plata al cuello y como el mejor boxeador de la expedición de seis púgiles clasificados para los Juegos Olímpicos.

