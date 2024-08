Guardiola confirma el acuerdo con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó este viernes en rueda de prensa la salida del futbolista argentino del club 'citizen' tras un acuerdo con el Atlético de Madrid que alcanzaría los 82 millones de libras (95,6 millones de euros), según indicaron medios locales.



"Si él quiere irse, quiere un nuevo reto y el Atlético de Madrid es un club de primer nivel en España y en Europa", dijo el entrenador catalán, que dijo haber conocido la noticia a través de los directivos del Manchester City.



Asimismo, Guardiola aseguró que "ambos clubes están felices con el acuerdo" económico y que deseaba lo mejor al jugador de 24 años, al que agradeció su tiempo en el City, equipo en el que lleva desde comienzos de 2022, y que en el Atlético de Madrid "pueda encontrar lo que estaba buscando".



"Ha estado casi tres años aquí, hemos ganado todo juntos y su contribución al equipo ha sido enorme", expresó Guardiola sobre el futbolista argentino, al que destacó por su buen comportamiento y del que confesó haber aprendido mucho como entrenador.



Ante la pregunta de uno de los periodistas de la sala sobre si ya estaba buscando un reemplazo para Álvarez dentro de su equipo, Guardiola comentó que "todavía no sabía nada" al respecto y que "podría o no" ocurrir, aunque entre los medios ingleses apuntan a que el entrenador tendría sus ojos puestos en el jugador del Real Madrid Rodrygo.



En mayo de 2023, Álvarez se convirtió en el jugador argentino más joven en marcar un gol en las semifinales de la Champions, tras marcar un gol ante el Real Madrid; y es el primer argentino que ha logrado en su palmarés el Mundial de Fútbol, la Copa América, la Copa Libertadores, la Champions League y el Mundial de Clubes.



El Manchester City de Pep Guardiola se enfrentará este sábado al Manchester United de Erik ten Hag en el estadio londinense de Wembley para el partido de la Community Shield (la Supercopa de Inglaterra), en la que el catalán ya anunció que no contará en su once con Phil Foden, Kyle Walker, John Stones o el español Rodri.

