Morata, presentado en Italia: "Ningún equipo me quería tanto como el Milan"

El delantero Álvaro Morata fue presentado este viernes como nuevo jugador del AC Milan y aseguró que su meta en esta nueva etapa es "ganar", sin importarle cuántos goles marque, mientras que destacó que ningún equipo lo quiso tanto como el club 'rossonero'.



"¿Objetivos personales? Ganar. No me importa marcar 50 o 60 goles", dijo el futbolista español en una rueda de prensa con Zlatan Ibrahimovich, asesor principal de propiedad y dirección del club.



"Hay jugadores que marcan millones de goles pero luego no ganan nada", agregó Morata.



Según destacó, quiere "hacer historia" en el club. "Se que estoy en los últimos años de mi carrera, pero también los mejores", añadió el delantero.



"El entrenador, el club, e 'Ibra' han demostrado que creen en mí. No puedo prometer títulos, pero correré y ayudaré a mis compañeros: un líder empuja a sus compañeros a lo mejor", se comprometió Morata.



Este llegó ayer a Milán, donde ondeó una bufanda con el lema 'Forza Milan' tras aterrizar en el aeropuerto, y en su agenda de este viernes, más allá de la rueda de prensa, tenía previsto hacer unas breves pruebas físicas y tener un primer contacto directo con la afición en una nueva tienda del AC Milan en la ciudad.



"Tuve varias posibilidades de regresar a Italia los últimos años, pero tan pronto como hablé con Zlatan (Ibrahimovich) y el entrenador no hubo nada más que pensar. Ningún equipo me quería tanto como el Milan", aseguró el delantero español en la conferencia de prensa.



Por su parte, Ibrahimovich declaró que lo que buscaba el club 'rossonero' era un jugador del perfil de Morata: "Lo que buscábamos era un delantero completo, presente dentro y fuera del campo".



"Morata es un ejemplo perfecto para nosotros", dijo el asesor, que remarcó que pretende "crear un equipo competitivo".



"Álvaro tiene ADN del Milan y es un ganador", concluyó.

