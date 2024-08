Condenado a 13 años de cárcel por violar a una menor a la que entrenaba y acosar a otra

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de penas que suman 13 años de prisión impuesta por la Audiencia de Sevilla al entrenador de un equipo infantil que en la actualidad tiene 33 años y violó a una de sus jugadoras, además de acosar a otra.



La sentencia hace suyos los hechos probados en el fallo de instancia, que indicaba cómo el acusado trabajó entre 2015 y 2017 como entrenador de un equipo femenino infantil de baloncesto en Gines (Sevilla), dónde tenía a su cargo a niñas de entre 12 y 15 años.



En estas circunstancias, el procesado comenzó a finales de 2015 una relación de noviazgo con la madre de una de estas menores, que en ese momento tenía 13 años. Desde mediados de 2016 pasó a convivir con su pareja, dicha menor y la hermana de 9 años de ésta, hasta que en junio de 2017 se rompió la relación sentimental con la progenitora.



El acusado aprovechaba las salidas de la madre y de la hermana pequeña para aproximarse a la víctima cuando estaba en pijama o en su habitación, de forma que al menos entre 15 y 20 veces le tocó el pecho y las nalgas, tras lo que le pegaba y la amenazaba de muerte para que no le dijese nada a su progenitora.



El fallo indica que durante una mañana a primeros de diciembre, aprovechó que estaba sólo en casa con la niña, que no tenía colegio, y tras realizarle nuevamente tocamientos la llevó a la fuerza al dormitorio de su madre y tras amenazarla con un cuchillo de cocina la violó para acto seguido decirle que si revelaba lo que había pasado la mataría y le contaría a todo el mundo que se habían "acostado".



Por otro lado, la sentencia explica que el 17 de agosto de 2017 remitió a otra de sus jugadoras, que tenía 15 años entonces, una serie de mensajes a través de Instagram y de WhatsApp, en los que le proponía hacerle un masaje y tener "sexo, sin más", "sin complicaciones, sin sentimientos".



El fallo apunta que también fue entrenador de otra chica que lo denunció por hechos que son objeto de otra causa, así como que no presenta ninguna "patología psiquiátrica" de acuerdo a un informe clínico aportado por su propia defensa.



La Audiencia de Sevilla le impuso 12 años, seis meses y un día de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal sin consentimiento a menor de 16 años, agravado por ejecutar la infracción penal con prevalimiento de una relación de superioridad, por el que, entre otras penas, se ordenó también la incorporación de su perfil genético a las bases policiales, y el pago de 20.000 euros de indemnización a la víctima.



Además, fue condenado a seis meses y un día de cárcel por un delito de acoso sexual, con la misma agravante del ilícito anterior, entre otras penas.



El TSJA desestima ahora el recurso de apelación contra este fallo y resalta cómo la primera víctima contó a su madre lo que le había pasado al enterarse de que el acusado hacía proposiciones sexuales a su amiga, para así "parar los pies" del procesado.



Asimismo, destaca la "prueba de cargo, correctamente valorada, válida en Derecho, lícitamente obtenida, aportada al acto del juicio oral con despliegue de los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción inter partes, no contrarrestada por la prueba de descargo presentada, y siendo de significado inequívocamente incriminatorio, sin cabida para una duda razonable".

