Señalan la "evolución favorable" del paciente con fiebre hemorrágica Crimea-Congo

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha señalado este viernes la "evolución favorable" del paciente ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo (FHCC) y ha instado a que "no hay que preocuparse", así como no a "no crear ninguna alarma", mensaje que ha aplicado a este problema en particular, así como sobre los mosquitos en los casos de fiebre del Nilo.

En una entrevista con Canal Sur Radio, seguida por Europa Press, ha explicado que el paciente, un varón de 46 años y vecino de Sevilla, se encuentra en "la unidad de aislamiento de alto nivel" del centro hospitalario por tratarse de "un caso de fiebre hemorrágica que se transmite por una garrapata infectada".

Hernández ha subrayado la contribución que ha supuesto que el Consejo de Gobierno aprobara en abril el Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con Incidencia en Salud (PEVA), documento que propicia que "podemos hacer diagnósticos muy rápidos y tomar las medidas coordinadas que hacen falta".

Dentro de su mensaje para relativizar la gravedad de estos episodios, la consejera de Salud sí que ha advertido de que "las zoonosis van a ser cada vez más frecuentes", hecho donde ha apuntado que "sí influye el cambio climático".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es