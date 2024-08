Feijóo pide la comparecencia de Sánchez y el cese fulminante de Grande-Marlaska y Robles

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el "cese fulminante" de los ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, por su "negligencia" en el operativo policial y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).



Feijóo ha hecho esta petición a través de la red social X, después de que el expresidente Carles Puigdemont pisara suelo español, coincidiendo con el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y huyera de nuevo tras dar un discurso en las inmediaciones del Parlamento de Cataluña sin ser detenido.



"Lo de ayer es incalificable y no puede quedar impune. Exijo la comparecencia ya de Sánchez y el cese fulminante de Marlaska y Robles por la negligencia del operativo policial y del CNI. Ante tanta farsa, el Gobierno no puede seguir de vacaciones riéndose de todos los españoles", ha escrito.



Tras esta aseveración de Feijóo, el Partido Popular ha registrado una solicitud, firmada por su portavoz en la Cámara Baja, Miguel Tellado, para que el presidente del Gobierno "dé la cara y comparezca de urgencia" en un pleno extraordinario en el Congreso.



Los populares pretenden así que explique las razones por las que Puigdemont pudo "pasearse" por Barcelona, e incluso celebrar un acto público, sin que se hubiese procedido a su detención, pese que tener una orden de arresto cursada por el Tribunal Supremo, y que informe de las acciones que había emprendido su Gobierno para evitarlo.



El PP pedirá también ese pleno extraordinario en la reunión de la Diputación Permanente (órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes no están en periodo ordinario de sesiones), que tendrá lugar el próximo 27 de agosto.

