ERC, Comuns y CUP evitan criticar a Puigdemont por su nueva huida

ERC, Comuns y la CUP han evitado este viernes criticar al líder de Junts, Carles Puigdemont, por su nueva huida después del acto público que ayer realizó en Barcelona, y han coincidido en reclamar que le sea aplicada la Ley de Amnistía por parte de los tribunales.



En tres entrevistas telefónicas de Catalunya Ràdio a Raquel Sans (ERC), David Cid (Comuns) y Laia Estrada (CUP), los tres diputados han evitado criticar a Puigdemont por su fuga para evitar su detención tras participar en un acto público en el que había unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana.



La republicana Raquel Sans, en concreto, ha admitido que ayer "fue un día extraño, con informaciones contradictorias", pero que ERC quería ser "muy respetuosa con todas las personas represaliadas", ya que lo que desea es que "puedan vivir en libertad, y es bueno que (Puigdemont) no esté en la cárcel, y que esté en libertad".



Según Sans, la mayoría de quienes estaban en el acto público, ella incluida, no eran conscientes "de lo que estaba pasando", y que sólo vieron que Puigdemont "salía por detrás del escenario, hubo un momento de caos, y luego le perdimos la pista".



Sobre el dispositivo policial montado luego por los Mossos para localizar a Puigdemont, denominado Operación Jaula, Sans ha indicado que quería "ser muy prudente" y, que antes de opinar sobre el mismo, prefería "escuchar las explicaciones" que hoy tiene previsto dar el conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena.



Sobre si cree que Puigdemont ha actuado correctamente al fugarse de nuevo, la diputada de ERC y vicepresidenta primera del Parlament ha afirmado: "no juzgaremos a una persona represaliada por sus actuaciones".



En sentido muy parecido se ha expresado el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, al afirmar que Puigdemont "tiene que poder decidir libremente lo que quiere hacer, se tiene que aplicar la ley de amnistía y no compartimos lo que hace el Tribunal Supremo".



Ahora bien, ha puntualizado, "Puigdemont no será presidente no porque lo haya decidido algún juez, sino porque así lo han decidido los catalanes votando", y "es una buena noticia para el país que haya una mayoría progresista".



Respecto al dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra, Cid ha indicado que "son los mandos policiales a los que corresponde decidir esto", y ha dicho que prefería escuchar las explicaciones del conseller de Interior antes de hacer valoraciones.



Sí que ha considerado, sin embargo, que utilizar gas pimienta para disolver a unos manifestantes "quizás sea desproporcionado".



Preguntado sobre si los comunes pueden acabar entrando en el Govern presidido por Salvador Illa, ha apuntado que de momento lo único que han negociado "es un acuerdo muy ambicioso, y nuestra relación con el PSC dependerá del grado de cumplimiento de este acuerdo".



"En los últimos tiempos hemos visto a un candidato y a un PSC muy conservadores", por lo que la entrada o no en el Govern "dependerá del grado de confianza" que les transmita Illa.



"El PSC sabe que sólo tiene una mayoría operativa, que es la de los 68 escaños que ayer le votaron, y esto es lo que nosotros reclamaremos" que tenga presente, ha añadido.



Por parte de la CUP, Laia Estrada ha reconocido que ayer se vivió "una jornada que se sale de lo ordinario", y que Puigdemont no pudo estar en el Parlament, "lo que evidenció las deficiencias democráticas del Estado, porque a pesar de que hay en vigor una Ley de Amnistía, no pudo asistir al pleno".



Estrada ha cuestionado la "operación jaula" de los Mossos y se ha preguntado si podía suponer malversar dinero público: "lo ocurrido -ha añadido- evidencia lo demencial de todo esto".



Sobre el acto público de recibimiento de Puigdemont, Laia Estrada ha indicado que la CUP "no sabía que acabaría así", pero que su formación acoge "las decisiones de los represaliados con una actitud de máximo respeto, cada uno decide lo que es mejor en su situación".

