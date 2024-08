El abogado de Puigdemont: todo ha salido como "lo había planificado" el expresident

Gonzalo Boye, el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmado este viernes que ayer "todo fue" como éste "lo había planificado" previamente: "El no venía a entregarse, venía a luchar", ha dicho, en alusión a su participación en un acto en Barcelona tras el que huyó pese al dispositivo policial.



El abogado, en declaraciones a Rac 1 y Catalunya Ràdio, ha explicado que tras burlar el cerco policial Puigdemont salió de España ayer mismo, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha concretado, en la primera de estas emisoras, que el expresident ha regresado a su residencia en Waterloo (Bélgica).



Puigdemont, que ayer pronunció un discurso de unos 5 minutos ante unas 3.500 personas en el paseo Lluís Companys de Barcelona, a escasos metros del Parlament, donde se iba a celebrar el debate de investidura de Salvador Illa, tiene previsto dirigirse de nuevo a sus seguidores entre hoy y mañana, ha dicho Boye.



Tras regresar a España casi siete años después de haberse fugado de la justicia para participar en ese acto de Barcelona, Puigdemont logró escabullirse del dispositivo policial y huir de nuevo.



Según Boye, ayer "todo fue como Puigdemont lo había planificado" previamente, ya que "no tenía previsto ser detenido": "El no venía a entregarse, venía a luchar", ha dicho.



El abogado de Puigdemont ha afirmado que el expresident "siempre ha estado a disposición de la justicia", pero que "se le persigue por unos hechos que están amnistiados por una ley que un juez no quiere aplicar".



En este sentido, ha celebrado que el expresidente catalán esté "libre", y ha opinado que a Puigdemont se le acabará aplicando la amnistía "más pronto que tarde".

