El primer semestre deja 68 fallecidos en accidente laboral, 5 más que en 2023 en Andalucía

Un total de 68 personas han fallecido en accidentes de trabajo en Andalucía en el primer semestre del año, un 7,9 % más que en el mismo período del pasado año (63), según los datos estadísticos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.



En Andalucía hasta el mes de junio se han producido 52.095 accidentes de trabajo con baja, un 0,64 % más respecto al mismo periodo del pasado año y el 17 % del total de accidentes de trabajo que se registran en España, ha ifnormado la UGT Andalucía en un comunicado con los datos oficiales.



Del total de accidentes 44.529 han sido durante la jornada de trabajo, lo que supone un incremento del 0,15 % con respecto al pasado año, de los que 412 han sido con carácter grave (27 menos que el pasado año) y 56 con resultado de muerte del trabajador (1 más que el pasado año).



La principal causa de accidente con baja en jornada en Andalucía son los golpes contra objetos inmóviles, trabajador en movimiento, con 14.152 accidentes de trabajo en jornada (31,78 % del total) seguidos por los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculo esqueléticos con 11.174 accidentes de trabajo en jornada (25 % del total).



La UGT ha expresado su preocupación por el repunte que se está produciendo principalmente en los accidentes de trabajo mortales, cuyo incremento ya no solo ocurre por los accidentes mortales in itinere sino también por los que se producen en jornada.



Asimismo, ha apuntado que la estadística de sanciones en materia laboral con datos hasta mayo del 2024 recoge 2.426 sanciones en Prevención de Riesgos Laborales, un 5,34 % más respecto al mismo dato del pasado año.



De las 383 sanciones interpuestas por accidente de trabajo, 378 han sido graves causadas por doce accidentes de trabajo mortales, un accidente laboral muy grave y 118 graves, entre otros.



Estos datos demuestran, según la UGT, que se incumple la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de las empresas o si se cumple, es de manera testimonial, con el objetivo de evitar multas.



Por ello, ha insistido en que se debe cumplir la legislación a rajatabla por parte de las empresas, ya que las causas de los accidentes de trabajo siguen inalterables y la mortalidad laboral aumenta cada mes y cada año, lo que indica que los mecanismos preventivos no están funcionando, ha lamentado la UGT.



Ha reivindicado la creación de una figura similar a la del delegado territorial de prevención de riesgos laborales en el ámbito estatal y ha reclamado más recursos humanos y material a la Inspección de Trabajo.

