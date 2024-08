La selección femenina de waterpolo luchará por el oro olímpico

Un tanto anotado por Maica García en la tanda de penaltis, precedido por un penalti detenido instantes antes por Martina Terré, han llevado a España a su tercera final olímpica, la segunda consecutiva, tras derrotar a Países Bajos (19-18) en un partido dramático, resuelto a cara y cruz.



La aparición de Maica García, una de las supervivientes de aquel equipo español que apareció en el concierto mundial en Londres 2012, fue estelar. Anotó los dos últimos goles, el que puso a España 14-13 a 30 segundos del final y el tanto que le dio la victoria definitiva en los penaltis.



Martina Terré, que había visto cómo las neerlandesas habían anotado los cuatro primeros lanzamientos, detuvo el de Sleeking. La boya del Sabadell, con temple, no falló y las españolas por fin consiguieron darle la vuelta a esa racha fatal con las 'oranje' con las que perdieron la final del Mundial desde los penaltis (2023) y el Europeo en la última jugada del partido.



El inicio de España fue increíble. Jugó el equipo de Miki Oca el mejor waterpolo de su vida. Todo salía bien y la ventaja se disparó en el marcador (6-1) al término del primer tiempo.



Elena Ruiz, Anni Espar, Bea Ortiz y Judith Forca estaban finas; Martina Terré, también. Al final fue más importante la meta del Sant Andreu.



Las neerlandesas seguían sin respuestas al término del segundo cuarto (5-10). Todo seguía igual, España controlaba la situación, anotaba en superioridad y defendía con acierto, pero todo cambió.



Si en waterpolo es muy difícil a estos niveles encontrar una gran diferencia entre dos equipos como la que se vio en el primer cuarto (1-6 a favor de España), en este encuentro se comprobó que todo es posible.



Le dieron la vuelta las 'oranje' al partido forzando muchas superioriades y jugando muy rápido. España se vio descentrada, no ajustaba bien atrás y el parcial llegó a ser de 4-0 para el 9-10. Solo Judith Forca anotó, pero el parcial fue devuelto y el partido volvió a empezar, pero con ocho minutos solo por delante (11-11).



Y, claro, aparecieron las dudas en el equipo español. Países Bajos se puso por delante en el partido por primera vez con el 12-11, de nuevo en una acción de mujer de más; y el partido fue una montaña rusa en el marcador y de emociones.



Elena Ruiz a 2:13 equilibró el partido (13-13) y a treinta segundos para el final, apareció Maica García, que hasta entonces se había estado partiendo literalmente el alma en los dos metros, para recibir un pase de Paula Crespí y poner el 13-14.



Con el tiempo justo para agotar la posesión, Países Bajos construyó un ataque y, jugando con siete -la portera Aarts estaba atacando-, empató el partido por medio de Sleeking a siete segundos del final (14-14).



Desde el punto de penalti, empezaron tirando las neerlandesas. Marcó van der Sloot; empató Bea Ortiz; anotó Lieke Rogge; respondió Elena Ruiz; no falló van de Kraats ni tampoco Judith Forca. Keuning puso el 18-17 y Paula Crespí empató. En el quinto penalti, Sleeking tiró a la derecha de Martina Terré y la meta voló; Maica García lo tenía en sus manos y sabía que no iba a fallar, y desde los cinco metros llevó a su equipo a una nueva medalla.



España estará de nuevo en una final olímpica, después de las de Londres y Tokio. Su rival saldrá del ganador del Australia-Estados Unidos.



- Ficha técnica:



18 - Países Bajos: Aarts; Wolves (-), Sleeking (1), van der Sloot (1p), Keuning (1p), van de Kraats (5, 1p), Bente Rogge (1), Sevenich (2), Joustra (2), Lieke Rogge (3, 1p), Moolhuijzen (-) y Ten Broek (2). Buis (ps).



19 – España: Terré; Piralkova (-), Anni Espar (1), Bea Ortiz (2, 1p), Nona Pérez (-), Paula Crespí (1p), Elena Ruiz (5, 1p), Pili Peña (-), Judith Forca (6, 1p), Paula Camus (-), Maica García (2, 1p) y Paula Leitón (2).



Parciales: 1-6, 4-4, 6-1, 3-3. Penaltis: 4-5.



Árbitros: Margeta (SLO) y Ferrari (ITA). Eliminadas: Espar, Camus, Bente Rogge



Incidencias: partido de semifinales del torneo olímpico femenino disputado en La Defense Arena, prácticamente lleno con mayoría de seguidores neerlandeses.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es