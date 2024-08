Abascal tacha a Sánchez de miserable y le acusa de permitir la no detención de Puigdemont

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "miserable" y de permitir "la no detención del golpista prófugo, Carles Puigdemont, que debería haberse producido este jueves en Barcelona".



En unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Abascal también ha responsabilizado a Sánchez de "la destrucción del Estado de derecho y de que los criminales campen a sus anchas”.



También es responsable, ha añadido, de "hacer caer en el día de hoy en el descrédito más absoluto a todas las fuerzas de seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia, por sus compromisos, por su ambición de poder, porque necesitaba la investidura de estos tipos que actúan como vulgares delincuentes".



"Lo que hemos visto hoy por las calles de Barcelona, un Puigdemont haciendo un despliegue social sin ser detenido, es una cosa que imagino que se podría ver en otros tiempos con determinados narcotraficantes en Hispanoamérica. ¿No? Me parece que es un auténtico bochorno y creo que el responsable principal es Sánchez".



En este contexto, ha confiado en que haya "un puñado de jueces valientes que sean capaces de impedirlo con la legalidad en la mano, porque estamos ante una ley absolutamente inconstitucional. Creo que los jueces tendrán los mecanismos para impedir la ejecución de esa ley completamente injusta, que es la ley de amnistía".



Esa ley, ha opinado, "lanza un mensaje terrible a los españoles, a los que no se les perdona ni la más pequeña multa, a los que no se les perdona ningún tipo de infracción y que tienen que comprobar cómo hoy los 'Pedros' corruptos, Puigdemont o los condenados por los ERES, pues se van de rositas. Estamos en una España vuelta del revés".

