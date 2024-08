Paula Badosa: "Cuando mentalmente estoy bien y tranquila, lo demás acaba saliendo"

Tras más de dos años sin ganar un torneo, la tenista Paula Badosa se hizo el pasado domingo con el triunfo en el WTA 500 de Washington. La catalana reconoció en una entrevista a EFE que la victoria no es una casualidad sino fruto de una serie de cambios que ha realizado para mejorar física y mentalmente.



En enero de 2022, Badosa ganó el torneo de Sydney (Australia) y poco después ascendió al segundo puesto de la clasificación mundial.



Pero 2023 fue un año aciago para la catalana, aquejada por una grave lesión crónica de espalda que le obligó a retirarse ese año de Roland Garros. Y tras caer eliminada en la primera ronda de Wimbledon, forzó un parón de muchos meses.



Este año tampoco empezó bien para la deportista que en abril cayó eliminada en la primera ronda del torneo de Madrid ante su compatriota Jessica Bouzas.



Tras la dolorosa derrota en Madrid, algo cambió. En julio, Badosa se clasificó este viernes a los octavos de final de Wimbledon por tercera vez en su carrera y ganó tres partidos seguidos por primera vez desde Roma en 2023. Y el domingo, el triunfo en Washington.



"Físicamente he hecho un cambio muy grande. Justo después de Madrid cambié de preparador físico y empecé con el equipo psicológico que había tenido cuando fui la dos del mundo. Eso también me dio mucha confianza y fe. Al final cuando confías mucho en algo, eso ayuda mucho como jugador y creo que el cambio físico se está notando mucho", declaró la tenista a EFE tras derrotar a la danesa Clara Tauson en la primera ronda del WTA 1000 National Bank Open de Toronto.



"También la espalda me ha respondido estos últimos meses y he podido hacer un trabajo, seguido y constante. Eso me ha dado esta mejora física que se nota en la pista. Y cuando estoy bien físicamente, se me nota mucho. Y también creo que soy una jugadora que necesito mucho el físico, que es lo que me gustaría seguir mejorando, pues soy una jugadora muy explosiva", añadió.



Badosa, que siempre ha hablado de manera muy honesta sobre salud mental y la presión que sufren los deportistas, identificó el trabajo psicológico como el principal responsable de que acumule en estos momentos seis victorias consecutivas.



"Nunca es fácil volver. Creo que lo estoy haciendo bastante bien. En los primeros meses, poder ganar un título como el que gané la semana pasada creo que son noticias muy positivas", explicó.



"Lo que me dio la victoria la semana pasada (y el miércoles ante Tauson) es el cambio mental, el aguantar los momentos difíciles, estar lo más compuesta posible, intentar imponer mi juego y creo que cuando mentalmente estoy bien y tranquila, lo demás acaba saliendo", añadió.



Badosa explicó que el cambio mental es fruto de su mayor experiencia a sus 26 años y "mucho trabajo".



"Trabajo cada día esa parte con mi equipo, el estar lo más equilibrada posible emocionalmente, lo más estable y creo que los últimos torneos lo he ido demostrando. Cuando estoy tranquila emocionalmente creo que el talento está ahí", dijo.



Antes del último juego de su partido contra Tauson el miércoles, se pudo ver a Badosa practicar ejercicios de respiración y meditar durante unos segundos antes de volver a la pista.



La jugadora reconoció que tras perder varias oportunidades con un 4-2 a favor, que permitieron a la danesa igualar el marcador a 4-4, se puso "un poco nerviosa".



"Ahí hubiese cambiado mucho el partido y me he dado cuenta. En el 4-4 lo he gestionado bastante bien y eso es parte de trabajo mental que llevo haciendo", explicó.



"Es parte del trabajo, así que supongo que mi psicólogo estará muy orgulloso de esa parte", añadió con una sonrisa.



La jugadora, que tras su derrota en Madrid se mostró abiertamente decepcionada con su rendimiento, reconoció finalmente que está "disfrutando más el proceso"



"Creo que hasta Washington las cosas no me estaban saliendo como yo quería. No estaban mal para nada pero no estaban como yo quería y al final lo que quiero es jugar las rondas finales, ganar títulos, jugar contra las mejores jugadoras del mundo", señaló.



"Para mí ha sido muy duro no poder jugar a tenis. Ahora estar jugando, compitiendo todas las semanas, lo valoro mucho más", concluyó.

