Junts avisa de que si Puigdemont es detenido deberá "replantearse" su acuerdo con el PSOE

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha advertido este martes que si el expresidente catalán Carles Puigdemont es detenido en su regreso a Cataluña, Junts deberá "replantearse" el acuerdo que firmó con el PSOE y que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez.



En declaraciones a TV3, Turull ha denunciado que el acuerdo entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa supone "un cambio de relato" en cuanto a la "resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado.



"No es el que nosotros acordamos con el PSOE", ha subrayado.



Si además hay una detención de Puigdemont y "el PSOE mira hacia otro lado", ha advertido Turull, el acuerdo que firmó Junts con los socialistas "deberá replantearse" y habrá que "estudiar todos los escenarios".



"Si las condiciones han cambiado y este acuerdo no es posible, el acuerdo no puede continuar de ninguna de las maneras", ha alertado, si bien ha puntualizado que Junts todavía no ha tomado la decisión de desligarse de la mayoría que da apoyo al Gobierno de Sánchez, sino que actuará "en consecuencia" según los acontecimientos.



Según Turull, una detención de Puigdemont perjudicaría al Estado español, porque "quedará más denunciado internacionalmente": "Si hay un Estado demofóbico, será un problema del Estado", ha añadido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es