Un Tesla se incendia en México al ser conectado a poste público de energía

Un vehículo Tesla conectado ilegalmente a un poste público de energía eléctrica provocó este lunes el incendio del automóvil y de una casa en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.



Según reportes preliminares del cuerpo de bomberos, el vehículo eléctrico fue conectado al suministro público de energía utilizando una conexión no autorizada (ilegal). Los hechos ocurrieron en la colonia (vecindario) de la zona de Playas, cercana a línea divisoria entre México y Estados Unidos.



El suceso llamó la atención de los habitantes debido a que el vehículo estaba conectado mediante un 'diablito', como se le conoce en México a las conexiones ilegales en las tomas de corriente en la vía pública, y por el tipo de automóvil del que se trataba, no tan frecuentes en la ciudad.



"Esto es algo inusual que nos toca por primera vez, ver un Tesla incendiado", dijo Arturo Sánchez, coordinador de Bomberos quien atendió el siniestro.



Señaló que si bien no son frecuentes estos vehículos eléctricos, sí se habían estado preparando previamente para atender algún incidente que tuviera que ver con ellos.



“Son vehículos que en realidad representan grandes retos para los bomberos, sobre todo por el riesgo y por la gran cantidad de agua que se tiene que utilizar para sofocar las llamas en un vehículo como estos", dijo el apagafuegos.



Según sus datos y un primer análisis el incendio fue provocado por la conexión ilegal en el poste de energía eléctrica, lo que de principio "ya vislumbraba un riesgo porque los vehículos eléctricos, principalmente Tesla, son muy especiales y por sus características hay que cuidar todos esos detalles".



Reiteró que, ante ello, en Tijuana desde el departamento de bomberos han estado insistiendo en la capacitación y formación de agentes para la atención adecuada de siniestros en estos vehículos, ya que "es fundamental saber maniobrar en estos casos con la energía eléctrica para evitar un accidente entre los compañeros".



De acuerdo con el bombero, la vivienda que también se incendió estaba deshabitada, por lo que no se reportaron personas heridas, además que se pudo contener a tiempo el fuego para que no se propagara a casas aledañas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es