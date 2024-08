Carolina Marín regresa 'destrozada' y directa al hospital para valorar su lesión

La jugadora española de badminton Carolina Marín, lesionada en las semifinales de París 2024, ha llegado esta mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, en donde ha declarado que regresaba "destrozada", aunque señaló que quería "dar las gracias a todo el mundo" y que "no podía decir otra cosa".



Marín confirmó que se iba "directa al hospital". "A que me hagan pruebas y ver que sale", añadió, sin poder confirmar si se tendría que operar: "No lo sé todavía, voy al hospital y allí tomaremos decisiones".

