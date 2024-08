Sumar lleva al Congreso el acuerdo entre el SUP y Desokupa y cuestionará a Interior

Sumar ha reclamado al Ministerio del Interior la ilegalización de Desokupa después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) haya firmado un acuerdo con la plataforma para instruir en defensa personal a 30.000 agentes de Policía, motivo por el cual el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska anunció que estudiará la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación del convenio" y si "conculca los valores democráticos".

Desde el socio minoritario del Gobierno de coalición han insistido en que no pararán "hasta acabar con la infiltración ultraderechista en el Estado", a la vez que han exigido la ilegalización de la plataforma, amparándose en el artículo 22 de la Constitución. "Desokupa debe ser ilegalizada. No podemos tolerar grupos parapoliciales", ha señalado en un mensaje publicado en la red social X.

Previamente, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, recordaba unas declaraciones del dueño de Desokupa, Daniel Esteve, para instar a Interior a que frenara el acuerdo con SUP. "'Limpiar la calle de ratas'. Este es el mantra de la organización paramilitar que formará a la policía. El Ministerio del Interior no puede demandar el freno de la extrema derecha mientras es cómplice de que sus prácticas se extiendan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado", ha escrito en redes sociales.

También el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha criticado que "una banda escuadrista de extrema derecha" vaya a dar cursos de formación "que puntuarán para miles de policías nacionales". Así, ha adelantado que su grupo parlamentario ha registrado una pregunta al Ministerio, "que tiene que actuar contra la infiltración ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad".

"La agenda de democratización del Estado debe afrontar estas tareas para no ser solo cosmética", ha reivindicado Errejón que, no obstante, después ha celebrado que Interior se abra a impugnar el convenio con la SUP. "La presión sirve. Es por ahí", ha celebrado.

Por su parte, el diputado de Sumar y dirigente de los 'comunes', Gerardo Pisarello, ha insistido al Ministerio que ponga freno "a la presencia ultraderechista en las fuerzas de seguridad" e ilegalice a Desokupa. "Un Estado de derecho digno de ese nombre no pude amparar actos de matonismo parapolicial", ha sostenido.

En este contexto, Sumar ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior señalando que Desokupa es un "grupo violento" que ha sido denunciado "en numerosas ocasiones por organizaciones en defensa de los derechos humanos por realizar afirmaciones xenófobas, fascistas, organizarse paramilitarmente y actuar vulnerando la legislación vigente y los derechos humanos".

Dicho esto, el grupo parlamentario ha cuestionado al departamento de Grande-Marlaska si ha valorado que la colaboración entre la plataforma y policías en activo "puede significar compartir con un grupo parapolicial el monopolio del uso de la fuerza atribuido" en la Constitución "únicamente al Estado".

El escrito, firmado por el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, y los miembros de la Comisión de Interior, Enrique Santiago y Félix Alonso, ha preguntado al Ministerio si va a iniciar actuaciones "para que los tribunales ilegalicen grupos escuadritas como Desokupa", atendiendo "a la prohibición de grupos paramilitares que se incluye en el articulo 22 de la Constitución".

Sumar también quiere saber si Interior tiene datos "sobre la penetración de personas o grupos de extrema derecha y/o violentos en estructuras tan relevantes para el Estado como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". "¿Considera que esta posible infiltración es una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país?", ha planteado.

Por último, la formación política también ha exigido conocer las medidas que el Ministerio va a adoptar "para evitar que los sindicatos impartan cursos de técnicas violentas a través de grupos violentos extremistas".

Tras las aclaraciones por parte del Ministerio del Interior, SUP ha señalado en otro comunicado horas más tarde que el acuerdo de "colaboración" con la empresa Desokupa "se limita al ámbito personal y extracurricular" de los afiliados y que la organización sindical "quiere alejarse de cualquier otra connotación que pueda rodear al mismo".

En este contexto, el sindicato policial ha subrayado que la formación en la Policía Nacional "corresponde exclusivamente a la Dirección General de la Policía" pero que "no es óbice" para que desde el SUP se ofrezca formación complementaria a sus afiliados.

"Ni el Club Desokupa ni este sindicato, han querido en ningún momento dar a entender que la DGP o la División de Formación y los excelentes profesionales que la integran tenían algo que ver con esta oferta complementaria", ha resaltado SUP.

Así las cosas, el sindicato ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y la mejora de la formación policial.

