JxCat reta a Illa a aclarar qué hará si Puigdemont es detenido durante su investidura

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha alertado este lunes de que una detención del expresidente catalán Carles Puigdemont "reventaría la democracia española" y ha retado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, a aclarar "qué hará" si eso ocurre durante el pleno de su investidura.



En declaraciones a Catalunya Ràdio, Borràs ha asegurado que su partido "hará piña" al lado de Puigdemont, cuyo regreso a Cataluña puede producirse en los próximos días, coincidiendo con el debate de investidura de Illa como presidente de la Generalitat.



Según Borràs, la detención de Puigdemont "no reventaría la investidura" de Illa, sino "la democracia española", porque se demostraría que "el poder judicial actúa al margen del poder legislativo" al no aplicar la ley de amnistía.



Borràs ha recalcado que Puigdemont "no se dejará detener", porque "no reconoce esta capacidad de los jueces españoles" de no aplicarle la ley de amnistía, pero si hay una detención supondrá una "anomalía democrática profunda y severa", ha opinado.



"La pregunta es: ¿qué hará Salvador Illa si en su debate de investidura el president Puigdemont es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno?", ha planteado.



Sobre el acuerdo de investidura entre PSC y ERC, ha afirmado que se trata de "una mala noticia para el país" porque los republicanos han "priorizado el eje ideológico por encima del eje nacional".



Borràs ha arrojado dudas sobre el grado de compromiso de los socialistas con este acuerdo, porque el Gobierno español, sea del color que sea, "incumple sistemáticamente con Cataluña".



Para Borràs, "es malo para Cataluña que alguien como Illa esté en la presidencia de la Generalitat", porque provocará "un país más sometido" y "una nación más diluida".

