La lesión de Carolina Marín duele en su Huelva natal: "Esto es un palo muy grande"

La lesión de la jugadora de bádminton Carolina Marín en las semifinales los Juegos Olímpicos de París, cuando estaba cerca de clasificarse para la final, ha dolido especialmente en Huelva, su ciudad natal, y sobre la que su exentrenador Paco Ojeda ha destacado que "esto es un palo muy grande".



En declaraciones a EFE, Ojeda, director deportivo del Club Bádminton IES La Orden, ha manifestado: "estamos impactados; lo estábamos viendo y no nos lo creíamos" y ha añadido que "todo el mundo tiene que estar muy orgulloso del trabajo que ha hecho, porque ha conseguido estar capacitada para ganar el oro y lamentablemente se va a quedar ahí".



"Esto es un palo muy grande, más teniendo en cuenta todo lo que ha trabajado y lo que ha superado para estar aquí, donde ella quería estar", ha señalado.



El técnico onubense ha relatado sobre lo ocurrido que "primero dices ‘se ha caído’, pero cuando ya ves el gesto de dolor se te pasan todos los fantasmas del mundo por la cabeza".



"Sus gestos, su lenguaje corporal, lo decía todo", ha lamentado Ojeda, que ha apuntado que "en los primeros desplazamientos tras ponerse la rodillera se vio claro que no podía seguir adelante porque era imposible y eso que lo ha intentado".



Ha expresado su deseo de que "ojalá no sea mucho el daño” y ha añadido que tiene "la esperanza de que no sea una rotura total, pero, como mínimo, seguro que es un esguince importante, por que con uno leve hubiera seguido”.



El director deportivo del IES La Orden ha declarado que ha contactado con la familia para trasladarle el apoyo de todo el club en un momento tan difícil y que se puede imaginar lo mal que lo están pasando ahora.



Ha precisado que en cuanto sucedió la lesión de rodilla comenzaron a cruzarse los mensajes entre los integrantes del club y que técnicos, jugadores y sus padres han estado sufriendo y lamentando “la mala suerte” de su referente.



Ha recordado que Carolina Marín "ha trabajado muchísimo para ser la número uno y el doble o más para estar de nuevo ahí y tener un año como este 2024, en el que ha ganado torneos importantes como el All England y el Swiss Open y venía a por todas en los Juegos".



Ojeda ha explicado que estaba disfrutando del juego de Carolina, a la que ha visto en esta competición olímpica "de menos a más" y que en esta semifinal se estaba viendo "una gran versión" de la que fue su pupila, a la que veía "con mucha seguridad y confianza, con golpes muy buenos y ha reaccionado muy bien cuando su rival ha apretado".



"El azar y el deporte a veces da palos muy gordos y éste es sin duda el que más, una barbaridad", ha lamentado resignado Ojeda, que ha destacado que "este camino que ha recorrido Carolina para estar en París a este nivel no lo hace cualquiera".



"Ella lo ha conseguido por su forma de ser y gran fuerza", ha dicho su exentrenador, que ha destacado de Marín que ha tenido "el coraje de superar dos lesiones muy graves y volver a unos Juegos, algo que sólo logran los llamados a la gloria, por lo que esto es el peor escenario”.

